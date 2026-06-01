Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева - 01.06.2026, ПРАЙМ

Пятнадцать лет назад был открыт Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. | 01.06.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Пятнадцать лет назад был открыт Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Ниже приводится справочная информация. Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева – крупнейший в Европе специализированный научный и клинический центр для детей с гематологическими, онкологическими и иммунологическими заболеваниями и головное учреждение по профилю "детская онкология и гематология" для более чем 100 медицинских организаций в России. История центра берет свое начало еще в 1987 году, когда главному гематологу Минздрава СССР Александру Румянцеву была поручена организация отделения гематологии на базе Российской детской клинической больницы (РДКБ) для лечения детей, проживающих в загрязненных радионуклидами областях СССР. В начале 1991 года решением Совета Министров РСФСР был организован Научно-исследовательский институт детской гематологии (НИИ ДГ), который начал свою деятельность на базах РДКБ Минздрава России, Морозовской и Измайловской детских больниц Москвы. НИИ ДГ стал организатором внедрения в России международных протоколов лечения больных детей и обучения врачей, медицинских сестер новым технологиям кооперированных клинических исследований. В первой половине 1990-х годов была организована подготовка специалистов института в лучших университетах и научных клиниках стран Западной Европы, Израиля, Канады и США. В результате таких действий дети-пациенты смогли получить стандартизированное лечение на основе адаптированных к условиям России протоколов лечения. В 1994 году на базе РДКБ было открыто первое в России отделение трансплантации костного мозга, а в Рязани – филиал НИИ ДГ, ставший ведущим учреждением страны в области диагностики и лечения болезней эритрона. В 1996-2006 годах в рамках государственной программы "Детская гематология-онкология", организованной Минздравом России, сотрудники НИИ ДГ реализовали закупку и доставку лекарств в центры детской гематологии-онкологии для всех больных детей в России. В 2003 году институт стал родоначальником развития службы детской гематологии-онкологии, основанной на использовании механизмов клеточной регуляции гомеостаза в онтогенезе и организации научно обоснованного медицинского контроля гематологических расстройств и канцерогенеза ребенка на основе клинической иммунологии. В 2005 году президентом России Владимиром Путиным было принято решение о строительстве нового центра детской гематологии и онкологии с современным оборудованием и хорошим лекарственным обеспечением. Такое намерение было высказано в августе того же года после встречи с больным лейкозом 10-летним Дмитрием Рогачевым – пациентом института, который пригласил главу государства на блины. Во время посещения учреждения президенту было передано обращение врачей о необходимости создания специального центра для детей. 19 августа 2005 года НИИ ДГ был преобразован в Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии и начато строительство нового здания. Строительство и оснащение центра проводились в тесном сотрудничестве с немецким Советом содействия строительству и работе центра, который был организован общественными деятелями и медиками в сентябре 2005 года. Генеральным подрядчиком выступила немецкая фирма "Транзумед ГмбХ Медицинтехник". Строительство клиники осуществлялось под личным контролем Путина – он трижды посещал этот объект. Кроме того, регулярно проводил встречи с российскими и немецкими специалистами для обсуждения вопросов строительства центра. В 2010 году Путин предложил присвоить этому центру имя Дмитрия Рогачева. 1 июня 2011 года в Москве в присутствии Путина состоялось открытие Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ). Сотрудники учреждения поддержали предложение президента – центру было присвоено имя Рогачева. Уже осенью того же года НМИЦ ДГОИ принял первых пациентов. В 2013 году распоряжением правительства России в центре появилось новое структурное подразделение – лечебно-реабилитационный научный центр (ЛРНЦ), развернутый на базе санатория "Русское поле" в Чеховском районе Московской области. Его работа направлена на восстановление здоровья, повышение качества жизни и социальную адаптацию детей, успешно завершивших или проходящих различные этапы специального (профильного) лечения онкологических и гематологических заболеваний, а также расстройств иммунной системы. В 2013 году на территории центра начали свою деятельность педагоги школы №109. С 2014 года НМИЦ ДГОИ является флагманской площадкой для реализации проекта "УчимЗнаем". Эта госпитальная школа стала специализированным структурным подразделением школы №109 и представляет уникальную образовательную среду – совокупность условий, целенаправленно созданных для обеспечения полноценного образования и развития детей, находящихся на длительном лечении. Через год такая же площадка была создана на базе ЛРНЦ "Русское поле". В 2023 году Путин посетил новый корпус ядерной медицины НМИЦ ДГОИ. Впервые созданное в составе детской клиники в России учреждение представляет собой современный центр ядерной медицины полного цикла, включающий лабораторию генно-инженерных технологий, отделения детской нейроонкологии, хирургии головы и шеи, современную гибридную операционную, отделение реанимации. В настоящее время НМИЦ ДГОИ является учреждением, где гармонично сочетаются многолетний опыт и инновации в области медицины, науки и техники. В центре оказывается специализированная высокотехнологичная медицинская помощь детям всех субъектов Российской Федерации в возрасте от семи дней до 18 лет. Основной задачей учреждения является не только эффективное лечение детей в стационарных и амбулаторных условиях, но и разработка и внедрение единых международно признанных протоколов терапии заболеваний крови, злокачественных новообразований, патологий иммунной системы и других тяжелых недугов. Центр является локомотивом развития детской гематологии-онкологии в Российской Федерации. На базе НМИЦ ДГОИ организованы мультицентровые исследования в области терапии острого лимфобластного лейкоза, лимфом, солидных опухолей и опухолей центральной нервной системы. Данные исследования вовлекают большинство пациентов с тяжелыми гематологическими и онкологическими заболеваниями. Благодаря такой организации изучения и оптимизации лечения более 85% детей сегодня выздоравливает. Комплекс зданий центра включает научно-клинический комплекс на более чем 200 коек; научно-поликлинический комплекс, рассчитанный на 270 посещений в день, с дневным стационаром; лабораторный комплекс; собственную службу крови со специальным контролем ее компонентов; пансионат-гостиницу для детей с родителями, где пациенты живут в перерывах между циклами химиотерапии, а также в период реабилитации после лечения. Одно из важнейших подразделений центра – отделение лучевой диагностики и терапии, оснащенное современным оборудованием, включая позитронно-эмиссионный томограф, средства для эндоваскулярной и радиохирургии. В НМИЦ ДГОИ на поток поставлены уникальные клинико-диагностические методы, которые позволяют не только раньше поставить диагноз, но и успешно лечить самые тяжелые заболевания. Иммунотерапия гематологических и онкологических заболеваний с использованием иммунокомпетентных клеток, культивированных специально для пациента, позволяет добиться ремиссии заболевания или купирования осложнений без применения ряда токсичных препаратов. Ежегодно в центр поступает до 2 тысяч первичных пациентов, а общее число госпитализаций превышает 10 тысяч. Ежегодно центр способен выполнять до 200 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток, что является одним из самых высоких показателей не только в России, но и в мире. Ежегодно проводится до 70 тысяч исследований молекулярной диагностики гематологических, онкологических и иммунологических заболеваний; выполняется 20 тысяч ультразвуковых исследований, 7 тысяч МРТ-исследований и 11 тысяч КТ-исследований. Клинико-диагностическая лаборатория ежегодно проводит до 2 миллионов исследований. Биобанк центра хранит более 5 тысяч уникальных образцов. НМИЦ ДГОИ является соучредителем отраслевого журнала "Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии", на страницах которого печатаются статьи о клинической медицине, педиатрии и детском здоровье, гематологии, онкологии, иммунологии и аллергических реакциях, организации специализированной помощи детям. Деятельность центра отмечена различными наградами. Дважды сотрудники учреждения были удостоены престижной награды в области медицины – премии "Призвание". В 2003 году она была вручена за создание нового направления в медицине – детской онкогематологии и разработку нового международного протокола лечения рака крови у детей; в 2015 году – за создание нового оригинального протокола лечения острой лимфобластной лейкемии у детей, названного "Москва – Берлин". В 2012 и 2013 годах центр стал лауреатом премии признания в области онкологии "In vita veritas" за научно-образовательные проекты "Дальние регионы" и "Лечим вместе". В 2015 году Национальная медицинская палата вручила премию "Наш маяк" Национальному обществу детских гематологов и онкологов за совместные с НМИЦ ДГОИ научно-образовательные проекты. В 2026 году главным просветительским проектом года по версии российского общества "Знание" в категории "Проект" номинации "За вклад в просвещение в сфере "Обучение и наставничество" стал проект госпитальных школ России "УчимЗнаем". Генеральным директором НМИЦ ДГОИ является доктор медицинских наук, профессор Николай Грачев. Президент учреждения – академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Румянцев.

здоровье, общество , москва, европа, израиль, владимир путин, минздрав, совет министров, ран