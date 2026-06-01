Рослесхоз рассказал о доходах от лесного хозяйства - 01.06.2026, ПРАЙМ
Рослесхоз рассказал о доходах от лесного хозяйства
Российский бюджет в первом квартале 2026 года получил 17,1 миллиарда рублей доходов от использования лесов, что на 3 миллиарда больше показателей аналогичного периода 2025 года
2026-06-01T03:34+0300
2026-06-01T03:51+0300
россия
экономика
иркутская область
якутия
рослесхоз
03:34 01.06.2026 (обновлено: 03:51 01.06.2026)
 
Рослесхоз рассказал о доходах от лесного хозяйства

Рослесхоз: доходы от использования лесов в первом квартале выросли на три миллиарда рублей

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Российский бюджет в первом квартале 2026 года получил 17,1 миллиарда рублей доходов от использования лесов, что на 3 миллиарда больше показателей аналогичного периода 2025 года, сообщила РИА Новости заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Анастасия Винокурова.
"За первый квартал 2026 года в федеральный бюджет от использования лесов поступило 17,1 миллиарда рублей. Если сравнивать с поступлениями за аналогичный период прошлого года, то в федеральный бюджет поступило на 3 миллиарда рублей или 21,3 % больше, чем в 2025 году", - сказала Винокурова.
Основным источником доходов является плата за использование лесов, а традиционными лидерами по поступлениям стали Ханты-Мансийский автономный округ (2,5 миллиарда рублей), Иркутская область (1,2 миллиарда) и Якутия (0,9 миллиарда), отметили в пресс-службе Рослесхоза.
"В этом году мы должны принести в бюджет страны 79 миллиардов рублей, что на 17 миллиардов рублей превышает фактические поступления за 2025 год. Для этого регионам необходимо не сбавлять темпы, усилить претензионно-исковую работу и не допускать недоимку по лесным платежам", - добавила замглавы агентства.
 
