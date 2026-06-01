В России продлили запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

Временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгоценных металлов был продлен на полгода, вступает в силу с 1 июня. | 01.06.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгоценных металлов был продлен на полгода, вступает в силу с 1 июня. Ограничения продлятся до 30 ноября 2026 года включительно. Запрет был введен с 2022 года и ранее действовал до 31 мая текущего года. Ограничения распространяются в том числе на отходы и лом металлов, плакированных драгоценными металлами, а также на лом электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов. При этом под запрет, как и прежде, не попадают катодная сурьма в слитках, а также пробы, отобранные от партий лома и отходов драгметаллов, вывозимых аффинажными организациями. Масса одной пробы должна составлять не более 500 граммов в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту. Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий, отмечали ранее в кабмине.

