"СберСтрахование": россияне чаще всего оформляют страховку на детей - 01.06.2026, ПРАЙМ
"СберСтрахование": россияне чаще всего оформляют страховку на детей
Российские родители чаще всего оформляют страховку на детей на случай спортивных травм и укусов клещей, причем мальчиков страхуют почти в два раза чаще, чем... | 01.06.2026, ПРАЙМ
05:17 01.06.2026
 
"СберСтрахование": россияне чаще всего оформляют страховку на детей

"СберСтрахование": россияне чаще всего страховают детей на случай травм и укусов клещей

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Российские родители чаще всего оформляют страховку на детей на случай спортивных травм и укусов клещей, причем мальчиков страхуют почти в два раза чаще, чем девочек, свидетельствуют данные "СберСтрахования", с которыми ознакомилось РИА Новости.
В преддверии Дня защиты детей специалисты компании проанализировали портфель и выяснили, что за пять месяцев 2026 года россияне оформили на четверть больше полисов для несовершеннолетних, чем годом ранее.
"Чаще всего полисы оформляли для детей 9–14 лет — на них пришлось 61% договоров. При этом мальчиков страхуют чаще, чем девочек — 64% от всех полисов против 36%", - сообщает страховщик.
Всего в январе–мае текущего года россияне заключили в страховой компании 469 тысяч страховых договоров по программам защиты от несчастных случаев и травм, укусов клещей и инцидентов в путешествиях.
Больше всего детских полисов было оформлено по программам защиты от несчастных случаев и спортивных травм. Из них большую часть приобрели для юных спортсменов: 370 тысяч полисов — на 22% больше, чем в прошлом году. Еще 6 тысяч детей застраховали от травм, полученных в быту, на улице или в школе.
На втором месте по количеству оформлений — полисы защиты от укусов клещей. По данным страховщика, для несовершеннолетних заключили более 75 тысяч таких договоров — на 49% больше, чем годом ранее.
На третьем месте — полисы для путешественников, которые обеспечивают медицинскую помощь в поездках по России и за рубежом. С начала года по этой программе застраховали 17 тысяч несовершеннолетних — на 12% больше, чем за январь–май 2025 года.
 
