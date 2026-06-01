В России облегчат требования к здоровью операторов гражданских дронов - 01.06.2026, ПРАЙМ
В России облегчат требования к здоровью операторов гражданских дронов
Требования к здоровью операторов гражданских дронов смягчат в России с 1 сентября, процесс получения допуска к работе будет упрощен, сообщил Минтранс РФ. | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T18:58+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Требования к здоровью операторов гражданских дронов смягчат в России с 1 сентября, процесс получения допуска к работе будет упрощен, сообщил Минтранс РФ. "Будут смягчены требования к состоянию здоровья внешних операторов: новые правила исключают ряд обязательных медицинских обследований, упрощают процедуру получения допуска к работе, а также увеличивают срок действия медицинского заключения 3 класса до 60 месяцев... Соответствующие изменения в правила медицинского осмотра внешних пилотов беспилотных воздушных судов (БВС) вступают в силу 1 сентября 2026 года", - говорится в сообщении. Изменения являются частью масштабной программы развития беспилотной авиации России, отметили в Минтрансе. Они позволят создать благоприятные условия для трудоустройства ветеранов СВО, которые уже имеют опыт управления беспилотными системами. Ранее о подготовке изменений министр транспорта Андрей Никитин докладывал президенту России Владимиру Путину. По словам министра, важнейшей задачей является создание условий для быстрого и успешного возвращения ветеранов к мирной жизни, а также предоставление возможности для их переподготовки и продолжения профессионального пути.
18:58 01.06.2026
 
