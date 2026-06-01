Курс рубля по итогам торгов заметно снизился к юаню - 01.06.2026, ПРАЙМ

Рубль по итогам торгов понедельника заметно снизился к юаню на фоне завершения налогового периода, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.

2026-06-01T19:54+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника заметно снизился к юаню на фоне завершения налогового периода, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 15 копеек, до 10,64 рубля. Августовский фьючерс нефти марки Brent на 19.15 мск дорожает на 6,75%, до 97,27 доллара за баррель. Юань вырос на 1,46%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 10,51 – 10,67 рубля. "Валютные курсы с наступлением июня пришли в движение. Локально сказалось завершение налогового периода. Кроме того, сформировались ожидания, что Минфин РФ существенно нарастит покупки валюты по бюджетному правилу. О параметрах операций на июнь ведомство сообщит уже в среду", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В то же время на рынок продолжает поступать высокая экспортная выручка от продажи нефти по ценам конца апреля-мая, добавил он. "Судя по всему, рынок начал активно готовиться к перспективам наращивания покупок валюты Минфином. На этом фоне, если объем покупок в итоге не оправдает ожиданий, рубль может укрепиться в рамках коррекции (даже в условиях абсорбирования большего объема валюты, чем было в мае)", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы В любом случае анонс объемов операций будет лишь в среду, а во вторник курс пока может задержаться вблизи 10,55-10,70 рубля за юань, считает Григорьев. "Курсы приблизились к важным сопротивлениям - 72,5 за доллар и 10,7 за юань, полагаем, что в ближайшие дни они могут быть достигнуты", - прогнозирует Смирнов.

