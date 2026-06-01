Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды за I квартал - 01.06.2026, ПРАЙМ
Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды за I квартал
2026-06-01T17:58+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам первого квартала 2026 года, следует из сообщения компании на Гонконгской фондовой бирже. Ранее "Русал" сообщал, что совет директоров компании после письма-требования его крупнейшего миноритарного акционера "Суала" назначил на 1 июня внеочередное собрание акционеров (ВОСА) по дивидендам по итогам первого квартала текущего года. В начале мая совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за этот период. "Дивиденды по результатам первого квартала 2026 года не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении. За данное решение проголосовало примерно 62,64% акционеров, около 32,33% выступили против. Последний раз "Русал" утверждал выплату по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию. Годовое собрание акционеров компании (ГОСА), на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах по итогам 2025 года, назначено на 25 июня. Ранее совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год.
17:58 01.06.2026
 

