Поставлять рыбу в Россию разрешили только двум армянским компаниям - 01.06.2026, ПРАЙМ
Поставлять рыбу в Россию разрешили только двум армянским компаниям
2026-06-01T11:28+0300
11:28 01.06.2026
 
Поставлять рыбу в Россию разрешили только двум армянским компаниям

Россельхознадзор допустил к поставкам в Россию живой рыбы только два армянских предприятия

© РИА Новости . Сергей Красноухов | Работники на линии обработки минтая в цехе рыбоперерабатывающего завода ЗАО "Курильский рыбак" на острове Шикотан
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия, сообщило российское ведомство.
Так, инспекторы службы с 21 по 27 мая 2026 года провел инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий Армении, а также посетили фермы по содержанию и разведению форели. При этом половина предприятий отказались от проверки, и в целом результаты инспекции оказались неудовлетворительными, отметили в Россельхознадзоре.
"По результатам инспекции со 2 июня 2026 года армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию, до урегулирования сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.
"Рыбные товары допущенных двух заводов будут ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности", - добавили в ведомстве.
Россельхознадзор с 30 мая ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Также с 22 мая ведомство временно ограничило ввоз цветов из страны.
