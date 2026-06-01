https://1prime.ru/20260601/ryba-870381722.html
Поставлять рыбу в Россию разрешили только двум армянским компаниям
Поставлять рыбу в Россию разрешили только двум армянским компаниям - 01.06.2026, ПРАЙМ
Поставлять рыбу в Россию разрешили только двум армянским компаниям
Россельхознадзор по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия, сообщило российское ведомство. | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T11:28+0300
2026-06-01T11:28+0300
2026-06-01T11:28+0300
россия
сельское хозяйство
армения
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860115196_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_26d9b6f8c8bdce713bfbc4653ca406b3.jpg
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия, сообщило российское ведомство. Так, инспекторы службы с 21 по 27 мая 2026 года провел инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий Армении, а также посетили фермы по содержанию и разведению форели. При этом половина предприятий отказались от проверки, и в целом результаты инспекции оказались неудовлетворительными, отметили в Россельхознадзоре. "По результатам инспекции со 2 июня 2026 года армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию, до урегулирования сложившейся ситуации", - говорится в сообщении. "Рыбные товары допущенных двух заводов будут ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности", - добавили в ведомстве. Россельхознадзор с 30 мая ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Также с 22 мая ведомство временно ограничило ввоз цветов из страны.
https://1prime.ru/20260521/rossija-870088627.html
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860115196_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_a4054146cbf31075de19a4db8f044640.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сельское хозяйство, армения, россельхознадзор
РОССИЯ, Сельское хозяйство, АРМЕНИЯ, Россельхознадзор
Поставлять рыбу в Россию разрешили только двум армянским компаниям
Россельхознадзор допустил к поставкам в Россию живой рыбы только два армянских предприятия
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия, сообщило российское ведомство.
Так, инспекторы службы с 21 по 27 мая 2026 года провел инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий Армении
, а также посетили фермы по содержанию и разведению форели. При этом половина предприятий отказались от проверки, и в целом результаты инспекции оказались неудовлетворительными, отметили в Россельхознадзоре
.
"По результатам инспекции со 2 июня 2026 года армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию, до урегулирования сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.
"Рыбные товары допущенных двух заводов будут ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности", - добавили в ведомстве.
Россельхознадзор с 30 мая ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Также с 22 мая ведомство временно ограничило ввоз цветов из страны.
Россия стала крупнейшим поставщиком рыбы в Китай