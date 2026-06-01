Российский рынок акций завершил основную торговую сессию небольшим ростом

Российский рынок акций завершил основные торги понедельника умеренным ростом на фоне дорожающей нефти и ослабления рубля, следует из данных Московской биржи и... | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T19:39+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги понедельника умеренным ростом на фоне дорожающей нефти и ослабления рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,17% - до 2570,04 пункта, долларовый РТС снизился на 0,57%, до 1131,49 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,17%, до 1114,53 пункта. Августовский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 6,57%, до 97,11 доллара за баррель. "В начале торгов понедельника рынок акций в очередной раз попытался дотянуться до 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, но увяз вблизи 2590 пунктов. Поддержку оказывало благоприятное сочетание роста нефтяных цен и ослабления рубля, плюс сказалась техническая перепроданность некоторых бумаг",- комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В течение сессии энтузиазма у покупателей наблюдалось все меньше, и бенчмарк вернулся ближе к исходным уровням дня, добавил он. "С учетом негативного геополитического фона ни слабеющий рубль, ни резко выросшие цены на нефть (на приостановке переговоров со стороны Ирана) пока не оказывают заметной поддержки рынку акций", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В цены на нефть вернулся краткосрочный восходящий импульс, но на данный момент их скачок скорее можно назвать коррекцией после майского обвала. Начало июня при этом пока не принесло сигналов деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, несмотря на разговоры последних недель о заключении мирного соглашения", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции "Русснефти" (+5,66%), ДВМП (+4,96%), "Системы" (+4,07%), префы "Сургутнефтегаза" (+3,63%) и обыкновенные акции "Соллерса" (+3,60%). "Акции "Русснефти" двигались вслед за нефтяными котировками, с которыми они жестко коррелируют. При этом компания платит дивиденды только по префам, принадлежащим менеджменту, что повышает риски для ее миноритарных акционеров", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - бумаги "Юнипро" (-3,82%), ЮГК (-3,55%) "Фосагро" (-3,31%), "Аэрофлота" (-2,09%) и префы "Мечела" (-2,06%). Прогнозы Во вторник нельзя исключать дальнейшее сползание индекса чуть ниже 2560 пунктов, хоть и во многом у рынка есть потенциал к коррекционному росту, ожидает Григорьев. "Полагаем, без свежих вводных со стороны геополитики индекс Мосбиржи продолжит двигаться в пределах 2550-2600 пунктов", - прогнозирует Смирнов.

