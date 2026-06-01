https://1prime.ru/20260601/rzhd-870384577.html

Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-мае снизились на 0,4%

Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-мае снизились на 0,4% - 01.06.2026, ПРАЙМ

Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-мае снизились на 0,4%

Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-мае 2026 года снизились на 0,4% в годовом выражении, в том числе в мае на 3,4%, сообщила компания. | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T13:31+0300

2026-06-01T13:31+0300

2026-06-01T13:44+0300

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75761/77/757617723_0:19:600:357_1920x0_80_0_0_2be61f4d0c1f9e92146a79835b066fda.jpg

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-мае 2026 года снизились на 0,4% в годовом выражении, в том числе в мае на 3,4%, сообщила компания."За январь-май 2026 года поездки совершили 510,1 млн пассажиров (-0,4%)… В мае по российским железным дорогам отправились 112,4 млн пассажиров (-3,4% к маю 2025 года)", - говорится в сообщении компании.В частности, в пригородных поездах за пять месяцев перевезено 464,7 миллиона человек (-0,1%), в поездах дальнего следования – 45,4 миллиона (-3%).Перевозки пассажиров в пригородном сообщении в мае составили 102,4 миллиона человек (-3,1%), в дальнем следовании – 10 миллионов человек (-6,3%).

https://1prime.ru/20260601/vokzal-870377952.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ржд