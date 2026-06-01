Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-мае снизились на 0,4% - 01.06.2026, ПРАЙМ
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-мае снизились на 0,4%
13:31 01.06.2026 (обновлено: 13:44 01.06.2026)
 
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-мае 2026 года снизились на 0,4% в годовом выражении, в том числе в мае на 3,4%, сообщила компания.
"За январь-май 2026 года поездки совершили 510,1 млн пассажиров (-0,4%)… В мае по российским железным дорогам отправились 112,4 млн пассажиров (-3,4% к маю 2025 года)", - говорится в сообщении компании.
В частности, в пригородных поездах за пять месяцев перевезено 464,7 миллиона человек (-0,1%), в поездах дальнего следования – 45,4 миллиона (-3%).
Перевозки пассажиров в пригородном сообщении в мае составили 102,4 миллиона человек (-3,1%), в дальнем следовании – 10 миллионов человек (-6,3%).
