Названы самые популярные направления для путешествий с детьми

Сочи, Бангкок и Анталья стали самыми популярными направления для путешествий с детьми среди пассажиров авиакомпании S7, больше всего детей путешествовали в... | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T07:21+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Сочи, Бангкок и Анталья стали самыми популярными направления для путешествий с детьми среди пассажиров авиакомпании S7, больше всего детей путешествовали в июле, рассказали РИА Новости в авиакомпании. "Среди перелетов внутри страны с детьми лидируют направления Новосибирск — Сочи и Москва — Сочи. В топ‑5 также вошли рейсы Москва — Новосибирск, Новосибирск — Санкт‑Петербург и Новосибирск — Иркутск. Среди международных маршрутов наибольшим спросом у семейных пассажиров пользовались рейсы Иркутск — Бангкок, за которыми следуют Москва — Анталья и Новосибирск — Анталья", - сообщили в S7. "Пик путешествий с детьми пришелся на июль: в этом месяце S7 Airlines перевезла 121,5 тысячи юных пассажиров", - добавили там. Всего авиакомпания за прошлый год перевезла около 800 тысяч детей в возрасте от 2 до 12 лет, что составляет 7,7% от общего числа пассажиров. При этом по России было перевезено более 600 тысяч детей, а за границу — более 185 тысяч. Однако доля детей на международных рейсах была выше - 8,9% по сравнению с 7,4% на внутренних. "Услуги S7 Airlines особенно востребованы среди многодетных семей: за год их число среди пассажиров составило почти 28 тысяч. Примечательно, что на одном из рейсов текущего года — из Москвы в Ашхабад — путешествовала семья сразу с восемью детьми", - добавили в перевозчике. Авиакомпания S7 при поддержке ситуационно-информационного центра Минтранса в феврале запустила услугу подтверждения статуса многодетной семьи с помощью номера СНИЛС на этапе бронирования билета, отметили в S7. "В период с 1 июня 2025 года по 1 июня 2026 года 144 тысячи детей совершили свой первый полет на бортах S7 Airlines. А каждый седьмой из них за прошедший год повторил свое путешествие на рейсах авиакомпании", - подчеркнули в S7.

