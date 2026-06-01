https://1prime.ru/20260601/serbija-870376672.html
В Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС
В Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС - 01.06.2026, ПРАЙМ
В Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС
Власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС, заявил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T07:39+0300
2026-06-01T07:39+0300
2026-06-01T07:39+0300
экономика
россия
мировая экономика
сербия
рф
белград
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870376672.jpg?1780288764
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС, заявил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.
"Власти обсуждают возможную отмену безвизового режима с РФ для вступления в ЕС", - пишет газета "Известия" со ссылкой на слова Станоевича.
В свою очередь посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко отметил, что, несмотря на усиливающееся давление со стороны Евросоюза, Белград не присоединяется к нелегитимным антироссийским санкциям.
"Часть сербской политической элиты действительно ориентирована на сближение с Западом, однако в целом страна реализует на международной арене сбалансированный многовекторный курс. Рассматриваем такую последовательную позицию как подтверждение самостоятельного, взвешенного внешнеполитического курса Сербии", - заключил посол.
сербия
рф
белград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сербия, рф, белград, ес
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, СЕРБИЯ, РФ, БЕЛГРАД, ЕС
В Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС
Депутат Станоевич: власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС, заявил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.
"Власти обсуждают возможную отмену безвизового режима с РФ для вступления в ЕС", - пишет газета "Известия" со ссылкой на слова Станоевича.
В свою очередь посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко отметил, что, несмотря на усиливающееся давление со стороны Евросоюза, Белград не присоединяется к нелегитимным антироссийским санкциям.
"Часть сербской политической элиты действительно ориентирована на сближение с Западом, однако в целом страна реализует на международной арене сбалансированный многовекторный курс. Рассматриваем такую последовательную позицию как подтверждение самостоятельного, взвешенного внешнеполитического курса Сербии", - заключил посол.