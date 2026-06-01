В Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС

2026-06-01T07:39+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС, заявил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич. "Власти обсуждают возможную отмену безвизового режима с РФ для вступления в ЕС", - пишет газета "Известия" со ссылкой на слова Станоевича. В свою очередь посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко отметил, что, несмотря на усиливающееся давление со стороны Евросоюза, Белград не присоединяется к нелегитимным антироссийским санкциям. "Часть сербской политической элиты действительно ориентирована на сближение с Западом, однако в целом страна реализует на международной арене сбалансированный многовекторный курс. Рассматриваем такую последовательную позицию как подтверждение самостоятельного, взвешенного внешнеполитического курса Сербии", - заключил посол.

россия, мировая экономика, сербия, рф, белград, ес