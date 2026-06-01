Акционеры "Северстали" утвердили решение не выплачивать дивиденды
Акционеры "Северстали" утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года, сообщила компания. | 01.06.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Северстали" утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года, сообщила компания. "Прибыль ПАО "Северсталь" по результатам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении. Согласно дивидендной политике, компания стремится выплачивать дивиденды ежеквартально на уровне 100% от свободного денежного потока при коэффициенте "чистый долг/EBITDA" ниже значения 0,5. В последний раз "Северсталь" утверждала выплату по результатам третьего квартала 2024 года - в размере 49,06 рубля на акцию. В апреле гендиректор компании Александр Шевелев заявлял, что "Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды за первый квартал 2026 года. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
