https://1prime.ru/20260601/severstal-870388268.html

Акционеры "Северстали" утвердили решение не выплачивать дивиденды

Акционеры "Северстали" утвердили решение не выплачивать дивиденды - 01.06.2026, ПРАЙМ

Акционеры "Северстали" утвердили решение не выплачивать дивиденды

Акционеры "Северстали" утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года, сообщила компания. | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T15:29+0300

2026-06-01T15:29+0300

2026-06-01T15:29+0300

алексей мордашов

северсталь

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870388268.jpg?1780316992

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Северстали" утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года, сообщила компания. "Прибыль ПАО "Северсталь" по результатам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении. Согласно дивидендной политике, компания стремится выплачивать дивиденды ежеквартально на уровне 100% от свободного денежного потока при коэффициенте "чистый долг/EBITDA" ниже значения 0,5. В последний раз "Северсталь" утверждала выплату по результатам третьего квартала 2024 года - в размере 49,06 рубля на акцию. В апреле гендиректор компании Александр Шевелев заявлял, что "Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды за первый квартал 2026 года. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алексей мордашов, северсталь, бизнес