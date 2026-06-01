Совет директоров "Сибура" дал рекомендации по дивидендам за I квартал

2026-06-01T15:12+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" рекомендовал направить 6,7 миллиарда рублей на выплату дивидендов по итогам первого квартала 2026 года, сообщила компания. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Сибур Холдинг" принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды в денежной форме акционерам ПАО "Сибур Холдинг" по результатам 1 квартала 2026 отчетного года в размере 2... рубля 63 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 6 740 470 629... рублей 7 копеек", - говорится в сообщении. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается установить 13 июля. Внеочередное собрание акционеров, на котором будет принято решение по распределению прибыли, планируется провести в формате заочного голосования 30 июня. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.

бизнес, сибур, дивиденды