Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дочка" Siemens попросила отменить взыскание 1,7 миллиона евро в пользу РЖД - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260601/siemens-870387868.html
"Дочка" Siemens попросила отменить взыскание 1,7 миллиона евро в пользу РЖД
"Дочка" Siemens попросила отменить взыскание 1,7 миллиона евро в пользу РЖД - 01.06.2026, ПРАЙМ
"Дочка" Siemens попросила отменить взыскание 1,7 миллиона евро в пользу РЖД
Siemens Mobility, дочерняя структура немецкого концерна Siemens, просит Верховный суд России отменить взыскание с нее около 1,7 миллиона евро за нарушение... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T15:20+0300
2026-06-01T15:20+0300
бизнес
россия
москва
ржд
siemens
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/82776/12/827761234_0:38:4000:2288_1920x0_80_0_0_1f89b9d95e0aac56c59ef7dd1a45f9c0.jpg
МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ. Siemens Mobility, дочерняя структура немецкого концерна Siemens, просит Верховный суд России отменить взыскание с нее около 1,7 миллиона евро за нарушение запрета судиться за рубежом с "Российскими железными дорогами" по договору от 7 июня 2019 года на поставку 13 высокоскоростных электропоездов "Сапсан". Как следует из материалов, изученных РИА Новости, кассационная жалоба Siemens Mobility на судебные акты двух судов 25 мая поступила в высшую судебную инстанцию. Ранее суды четырех инстанций, включая Верховный в октябре 2023 года, запретили немецкой компании инициировать разбирательства в зарубежных судах и арбитражах, в том числе в Венском арбитраже, по спорам из этого договора. Siemens Mobility запрет нарушила, в связи с чем РЖД обратились в арбитражный суд Москвы с заявлением о взыскании с нее около 1,7 миллиона евро – расходы на такую сумму, связанные с арбитражным разбирательством, венский арбитраж возложил на РЖД. Суд заявление полностью удовлетворил, с этим в апреле согласился арбитражный суд Московского округа. Соглашение на закупку и техническое обслуживание новых "Сапсанов" РЖД заключили в июне 2019 года в рамках ПМЭФ. Siemens Mobility и АО "Группа "Синара" обязались поставить 13 десятивагонных составов с сентября 2022 по июль 2023 года. Общая стоимость контракта на поставку – 513,5 миллиона евро, говорилось в сообщении РЖД. Кроме того, Siemens взял на себя техобслуживание и ремонт подвижного состава в течение всего срока его службы (30 лет). Стоимость допсоглашения на техническое обслуживание составила еще 583,1 миллиона евро. Ранее российские суды по иску РЖД признали незаконным отказ Siemens Mobility от исполнения договора на поставку тринадцати "Сапсанов" и обязали "дочку" Siemens исполнить этот договор.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82776/12/827761234_5:0:3565:2670_1920x0_80_0_0_fd61f2128acf3a6fa65e346cbd469a26.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, ржд, siemens, верховный суд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД, Siemens, Верховный суд
15:20 01.06.2026
 
"Дочка" Siemens попросила отменить взыскание 1,7 миллиона евро в пользу РЖД

Дочерняя структура Siemens попросила Верховный суд отменить взыскание 1,7 миллиона евро

© AFP / Michele TantussiФлаг с логотипом компании Siemens
Флаг с логотипом компании Siemens - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
© AFP / Michele Tantussi
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ. Siemens Mobility, дочерняя структура немецкого концерна Siemens, просит Верховный суд России отменить взыскание с нее около 1,7 миллиона евро за нарушение запрета судиться за рубежом с "Российскими железными дорогами" по договору от 7 июня 2019 года на поставку 13 высокоскоростных электропоездов "Сапсан".
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, кассационная жалоба Siemens Mobility на судебные акты двух судов 25 мая поступила в высшую судебную инстанцию.
Ранее суды четырех инстанций, включая Верховный в октябре 2023 года, запретили немецкой компании инициировать разбирательства в зарубежных судах и арбитражах, в том числе в Венском арбитраже, по спорам из этого договора.
Siemens Mobility запрет нарушила, в связи с чем РЖД обратились в арбитражный суд Москвы с заявлением о взыскании с нее около 1,7 миллиона евро – расходы на такую сумму, связанные с арбитражным разбирательством, венский арбитраж возложил на РЖД. Суд заявление полностью удовлетворил, с этим в апреле согласился арбитражный суд Московского округа.
Соглашение на закупку и техническое обслуживание новых "Сапсанов" РЖД заключили в июне 2019 года в рамках ПМЭФ. Siemens Mobility и АО "Группа "Синара" обязались поставить 13 десятивагонных составов с сентября 2022 по июль 2023 года. Общая стоимость контракта на поставку – 513,5 миллиона евро, говорилось в сообщении РЖД. Кроме того, Siemens взял на себя техобслуживание и ремонт подвижного состава в течение всего срока его службы (30 лет). Стоимость допсоглашения на техническое обслуживание составила еще 583,1 миллиона евро.
Ранее российские суды по иску РЖД признали незаконным отказ Siemens Mobility от исполнения договора на поставку тринадцати "Сапсанов" и обязали "дочку" Siemens исполнить этот договор.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРЖДSiemensВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала