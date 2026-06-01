"Дочка" Siemens попросила отменить взыскание 1,7 миллиона евро в пользу РЖД

"Дочка" Siemens попросила отменить взыскание 1,7 миллиона евро в пользу РЖД

2026-06-01T15:20+0300

МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ. Siemens Mobility, дочерняя структура немецкого концерна Siemens, просит Верховный суд России отменить взыскание с нее около 1,7 миллиона евро за нарушение запрета судиться за рубежом с "Российскими железными дорогами" по договору от 7 июня 2019 года на поставку 13 высокоскоростных электропоездов "Сапсан". Как следует из материалов, изученных РИА Новости, кассационная жалоба Siemens Mobility на судебные акты двух судов 25 мая поступила в высшую судебную инстанцию. Ранее суды четырех инстанций, включая Верховный в октябре 2023 года, запретили немецкой компании инициировать разбирательства в зарубежных судах и арбитражах, в том числе в Венском арбитраже, по спорам из этого договора. Siemens Mobility запрет нарушила, в связи с чем РЖД обратились в арбитражный суд Москвы с заявлением о взыскании с нее около 1,7 миллиона евро – расходы на такую сумму, связанные с арбитражным разбирательством, венский арбитраж возложил на РЖД. Суд заявление полностью удовлетворил, с этим в апреле согласился арбитражный суд Московского округа. Соглашение на закупку и техническое обслуживание новых "Сапсанов" РЖД заключили в июне 2019 года в рамках ПМЭФ. Siemens Mobility и АО "Группа "Синара" обязались поставить 13 десятивагонных составов с сентября 2022 по июль 2023 года. Общая стоимость контракта на поставку – 513,5 миллиона евро, говорилось в сообщении РЖД. Кроме того, Siemens взял на себя техобслуживание и ремонт подвижного состава в течение всего срока его службы (30 лет). Стоимость допсоглашения на техническое обслуживание составила еще 583,1 миллиона евро. Ранее российские суды по иску РЖД признали незаконным отказ Siemens Mobility от исполнения договора на поставку тринадцати "Сапсанов" и обязали "дочку" Siemens исполнить этот договор.

