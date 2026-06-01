https://1prime.ru/20260601/sistema-870395265.html

Правительство усовершенствовало систему статистики онлайн-кинотеатров

Правительство усовершенствовало систему статистики онлайн-кинотеатров - 01.06.2026, ПРАЙМ

Правительство усовершенствовало систему статистики онлайн-кинотеатров

Система аналитики онлайн-кинотеатров и соцсетей станет точнее благодаря учету полной аудитории проектов и более персонализированному подходу, следует из... | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T23:37+0300

2026-06-01T23:37+0300

2026-06-01T23:37+0300

технологии

рф

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/img/76811/47/768114779_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_986e4ca2705c77fdbc7a53f9ccfe1c7b.jpg

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Система аналитики онлайн-кинотеатров и соцсетей станет точнее благодаря учету полной аудитории проектов и более персонализированному подходу, следует из сообщения пресс-службы Минцифры РФ. "Правительство России подписало постановление, позволяющее сделать статистику о просмотрах медиаконтента в онлайн-кинотеатрах и социальных сетях точнее и безопаснее. Как и ранее, сбор такой статистики будет возможен только при условии полной анонимности", - говорится в сообщении. Таким образом, несмотря на большую персонализацию, узнать, что именно смотрел конкретный пользователь, по-прежнему будет невозможно. Данные будут привязываться к номеру телефона пользователя, после чего они будут обезличиваться и анализироваться. Ведомство отметило, что при этом будет введен еще один механизм обезличивания: хэширование идентификаторов, которое будут выполнять две независимые компании. Это дополнительно гарантирует анонимность передаваемых данных. "Система медиаизмерений делает важный шаг в сторону более глубокой аналитики, прозрачности и объективности. Это позволит получить более полную картину аудитории онлайн-кинотеатров и социальных сетей, понимать кросс-платформенное медиапотребление, сохранив при этом полную анонимность пользователей",- прокомментировал генеральный директор ИРИ, председатель ОСМЦ Алексей Гореславский.

https://1prime.ru/20260601/rubl-870392699.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, рф, минцифры