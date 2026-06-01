Правительство усовершенствовало систему статистики онлайн-кинотеатров
2026-06-01T23:37+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Система аналитики онлайн-кинотеатров и соцсетей станет точнее благодаря учету полной аудитории проектов и более персонализированному подходу, следует из сообщения пресс-службы Минцифры РФ. "Правительство России подписало постановление, позволяющее сделать статистику о просмотрах медиаконтента в онлайн-кинотеатрах и социальных сетях точнее и безопаснее. Как и ранее, сбор такой статистики будет возможен только при условии полной анонимности", - говорится в сообщении. Таким образом, несмотря на большую персонализацию, узнать, что именно смотрел конкретный пользователь, по-прежнему будет невозможно. Данные будут привязываться к номеру телефона пользователя, после чего они будут обезличиваться и анализироваться. Ведомство отметило, что при этом будет введен еще один механизм обезличивания: хэширование идентификаторов, которое будут выполнять две независимые компании. Это дополнительно гарантирует анонимность передаваемых данных. "Система медиаизмерений делает важный шаг в сторону более глубокой аналитики, прозрачности и объективности. Это позволит получить более полную картину аудитории онлайн-кинотеатров и социальных сетей, понимать кросс-платформенное медиапотребление, сохранив при этом полную анонимность пользователей",- прокомментировал генеральный директор ИРИ, председатель ОСМЦ Алексей Гореславский.
