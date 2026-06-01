Исследователи предрекли рекордное падение поставок смартфонов в мире - 01.06.2026, ПРАЙМ
Исследователи предрекли рекордное падение поставок смартфонов в мире
2026-06-01T14:21+0300
2026-06-01T15:04+0300
14:21 01.06.2026 (обновлено: 15:04 01.06.2026)
 
Исследователи предрекли рекордное падение поставок смартфонов в мире

Counterpoint Research: поставки смартфонов в мире в 2026 году могут снизиться на 14%

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Поставки смартфонов в мире по итогам текущего года могут упасть в натуральном выражении на 14% по сравнению с 2025 годом, едва превысив 1 миллиард устройств, что станет худшей динамикой за время наблюдений, говорится в исследовании Counterpoint Research.
"Мировой рынок смартфонов переживает самый глубокий спад за всю историю наблюдений: теперь прогнозируется, что в 2026 году объем поставок сократится на 13,9% по сравнению с предыдущим годом, до 1,08 миллиарда единиц", - сообщается в пресс-релизе к докладу Smartphone Market Outlook Tracker.
При этом годом ранее динамика была положительной - на 3%, до 1,255 миллиарда устройств. В то же время показатель в 1,08 миллиарда единиц может стать самым низким с 2013 года.
Компания тем самым скорректировала свой предыдущий прогноз - в феврале ожидалось снижение только на 12,4%.
Причиной настолько негативной динамики называется ухудшающийся кризис поставок чипов памяти, который резко набрал обороты в последние недели и усугубился с эскалацией конфликта вокруг Ирана, указывается в сообщении. Так, закрытие Ормузского пролива, важного торгового маршрута, добавило новый аспект к спаду рынка, вызванному перераспределением производственных мощностей.
Наибольшее давление придется на производителей недорогих устройств и на развивающиеся рынки, а наиболее защищенными будут американская Apple и южнокорейская Samsung, тогда как Huawei станет единственным китайским брендом, который, как ожидается, нарастит поставки в 2026 году, сообщается в релизе.
В следующем году, согласно прогнозу, мировые поставки смартфонов снова покажут рост на 3%, до 1,108 миллиарда единиц, а в 2028 году - еще на 5%, до 1,16 миллиарда, полагает Counterpoint Research.
Доля рынка Apple вырастет до 23% в текущем году с 20% в прошлом, Samsung - до 21% с 19%, Xiaomi - снизится до 12% с 13% в 2025 году; при этом в 2027 году компании сохранят доли рынка на уровнях 2026 года, следует также из сообщения.
 
