Состояние богатейших бизнесменов из России выросло на 21 миллиард долларов - 01.06.2026, ПРАЙМ
Состояние богатейших бизнесменов из России выросло на 21 миллиард долларов
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 21,857 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T07:36+0300
2026-06-01T08:22+0300
07:36 01.06.2026 (обновлено: 08:22 01.06.2026)
 
Состояние богатейших бизнесменов из России выросло на 21 миллиард долларов

BBI: состояние богатейших бизнесменов из РФ с начала года выросло на 21,857 млрд долларов

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 21,857 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.
Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 20 граждан России, их общее состояние на 1 июня составляет 320,8 миллиарда долларов.
Первое место в рейтинге богатейших людей планеты по-прежнему у американского предпринимателя, владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, состояние которого с начала года увеличилось на 116 миллиардов долларов, до 735 миллиардов.
Второе и третье места заняли основатели Google - Ларри Пейдж (его состояние поднялось на 52,9 миллиарда долларов, до 322 миллиардов) и Сергей Брин (его состояние выросло на 49 миллиардов долларов, до 299 миллиардов).
Четвертую строчку занял Джефф Безос, основатель онлайн-ритейлера Amazon, состояние которого увеличилось на 36 миллиардов долларов, до 289 миллиардов.
Замыкает первую пятерку богатейших людей в мире сооснователь Oracle Ларри Эллисон, чье состояние выросло на 33,7 миллиарда долларов с начала года, до 281 миллиарда.
 
