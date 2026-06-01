https://1prime.ru/20260601/stavka-870375532.html

Ключевая ставка к концу 2026 года опустится до 12-12,5%

Ключевая ставка к концу 2026 года опустится до 12-12,5% - 01.06.2026, ПРАЙМ

Ключевая ставка к концу 2026 года опустится до 12-12,5%

Ключевая ставка к концу 2026 года опустится до 12-12,5%, такой прогноз дал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор Аналитического... | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T06:47+0300

2026-06-01T06:47+0300

2026-06-01T06:47+0300

экономика

финансы

рф

акра

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870375532.jpg?1780285679

МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ. Ключевая ставка к концу 2026 года опустится до 12-12,5%, такой прогноз дал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Владимир Гусаков. "Учитывая текущее состояние экономики и основные сценарии на будущее, мы видим перспективу дойти до ставки в 12-12,5% к концу года", - рассказал Гусаков. Он добавил, что после этого Центробанк РФ может замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики. Что касается инфляции, то по итогам 2026 года АКРА прогнозирует среднегодовое значение в 5,2-5,4%. "При этом в 2027 году, при условии отсутствия крупных форс-мажоров, имеем все шансы приблизиться к цели и в годовом, и в месячном выражении", - отметил глава рейтингового агентства. По оценкам АКРА, рост ВВП в 2026 году будет в диапазоне 0–1%. Это примерно соответствует темпам 2025 года. "Такая динамика связана с тем, что экономика постепенно выходит из состояния перегрева. При этом важно понимать, что за общей цифрой по ВВП скрывается разная динамика в ряде отраслей: бодрый рост розничной торговли и одновременно спад в строительстве", - заключил Гусаков. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, акра