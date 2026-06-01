Суд арестовал главу "Инвестиционной палаты" по делу о мошенничестве

2026-06-01T04:53+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Суд в Москве арестовал по статье о мошенничестве главу брокера "Инвестиционная палата" Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко, чья деятельность была связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно опубликованным данным, суд рассматривал меру пресечения для Седушкина и Хандошко в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере). Суд 29 мая принял решение о заключении Седушкина и Хандошко под стражу. Ранее РБК со ссылкой на источники писало, что оба финансиста задержаны по статье о мошенничестве. По данным издания, деятельность Седушкина и Хандошко "была связана с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов". "Инвестиционная палата", как уточняет РБК, организовывала централизованный обмен активами между российскими и иностранными инвесторами. В рамках обмена, пишет издание, иностранные инвесторы на деньги со счетов типа C выкупили у российских зарубежные ценные бумаги, заблокированные из-за европейских санкций, - в общей сложности брокер провел сделки на 10,64 миллиарда рублей. Хандошко же, как уточняет РБК, помогала при разблокировке иностранных ценных бумаг, которые принадлежали российским инвесторам и также были заморожены из-за санкций, и выплат по ним.

