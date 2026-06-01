Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд арестовал главу "Инвестиционной палаты" по делу о мошенничестве - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260601/sud-870374034.html
Суд арестовал главу "Инвестиционной палаты" по делу о мошенничестве
Суд арестовал главу "Инвестиционной палаты" по делу о мошенничестве - 01.06.2026, ПРАЙМ
Суд арестовал главу "Инвестиционной палаты" по делу о мошенничестве
Суд в Москве арестовал по статье о мошенничестве главу брокера "Инвестиционная палата" Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T04:53+0300
2026-06-01T04:53+0300
банки
россия
бизнес
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870374034.jpg?1780278785
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Суд в Москве арестовал по статье о мошенничестве главу брокера "Инвестиционная палата" Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко, чья деятельность была связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно опубликованным данным, суд рассматривал меру пресечения для Седушкина и Хандошко в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере). Суд 29 мая принял решение о заключении Седушкина и Хандошко под стражу. Ранее РБК со ссылкой на источники писало, что оба финансиста задержаны по статье о мошенничестве. По данным издания, деятельность Седушкина и Хандошко "была связана с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов". "Инвестиционная палата", как уточняет РБК, организовывала централизованный обмен активами между российскими и иностранными инвесторами. В рамках обмена, пишет издание, иностранные инвесторы на деньги со счетов типа C выкупили у российских зарубежные ценные бумаги, заблокированные из-за европейских санкций, - в общей сложности брокер провел сделки на 10,64 миллиарда рублей. Хандошко же, как уточняет РБК, помогала при разблокировке иностранных ценных бумаг, которые принадлежали российским инвесторам и также были заморожены из-за санкций, и выплат по ним.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, россия, бизнес, рф
Банки, РОССИЯ, Бизнес, РФ
04:53 01.06.2026
 
Суд арестовал главу "Инвестиционной палаты" по делу о мошенничестве

Суд в Москве арестовал главу "Инвестиционной палаты" Седушкина по делу о мошенничестве

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Суд в Москве арестовал по статье о мошенничестве главу брокера "Инвестиционная палата" Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко, чья деятельность была связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно опубликованным данным, суд рассматривал меру пресечения для Седушкина и Хандошко в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере).
Суд 29 мая принял решение о заключении Седушкина и Хандошко под стражу.
Ранее РБК со ссылкой на источники писало, что оба финансиста задержаны по статье о мошенничестве. По данным издания, деятельность Седушкина и Хандошко "была связана с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов".
"Инвестиционная палата", как уточняет РБК, организовывала централизованный обмен активами между российскими и иностранными инвесторами. В рамках обмена, пишет издание, иностранные инвесторы на деньги со счетов типа C выкупили у российских зарубежные ценные бумаги, заблокированные из-за европейских санкций, - в общей сложности брокер провел сделки на 10,64 миллиарда рублей.
Хандошко же, как уточняет РБК, помогала при разблокировке иностранных ценных бумаг, которые принадлежали российским инвесторам и также были заморожены из-за санкций, и выплат по ним.
 
БанкиРОССИЯБизнесРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала