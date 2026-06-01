Сухогруз обстреляли в Персидском заливе
2026-06-01T18:33+0300
ЛОНДОН, 1 июн - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле сухогруза в Персидском заливе недалеко от побережья Ирака. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях (74 километрах) к юго-востоку от порта Умм-Каср, Ирак. По правому борту грузового судна, которое проходило транзитом через Персидский залив, прогремел мощный взрыв, вызванный попаданием неизвестного снаряда", - говорится в заявлении. Отмечается, что о последствиях для окружающей среды попадания снаряда в судно на данный момент неизвестно. О целостности судна и состоянии экипажа не сообщается.
