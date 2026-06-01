СМИ: Иран приостановил переговоры с США из-за действий Израиля в Ливане

Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против действий Израиля в Ливане, сообщило агентство Tasnim. | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T16:29+0300

ТЕГЕРАН, 1 июн - ПРАЙМ. Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против действий Израиля в Ливане, сообщило агентство Tasnim. "Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против преступлений сионистов (действий Израиля в Ливане - ред.)", - говорится в сообщении. Агентство напомнило, что соблюдение режима прекращения огня в Ливане было одним из положений договоренности Тегерана и Вашингтона о перемирии.

мировая экономика, ливан, сша, израиль