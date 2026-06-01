В Кремле отреагировали на проблемы с топливом в Крыму

Проблемы с топливом в Крыму стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий...

2026-06-01T12:43+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Проблемы с топливом в Крыму стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива, нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней. "Текущие проблемы - они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблем", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента переадресовал в Минобороны вопрос о дополнительных мерах по защите участка трассы "Новороссия" в Херсонской области.

