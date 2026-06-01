Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле отреагировали на проблемы с топливом в Крыму - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260601/toplivo-870383445.html
В Кремле отреагировали на проблемы с топливом в Крыму
В Кремле отреагировали на проблемы с топливом в Крыму - 01.06.2026, ПРАЙМ
В Кремле отреагировали на проблемы с топливом в Крыму
Проблемы с топливом в Крыму стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T12:43+0300
2026-06-01T12:43+0300
россия
крым
херсонская область
дмитрий песков
сергей аксенов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_d54bcff4ff4457a8defc6fdf493392b9.jpg
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Проблемы с топливом в Крыму стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива, нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней. "Текущие проблемы - они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблем", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента переадресовал в Минобороны вопрос о дополнительных мерах по защите участка трассы "Новороссия" в Херсонской области.
https://1prime.ru/20260530/krym-870352370.html
крым
херсонская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_242fca3a023ee47e1aeced6844fd7cd4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, крым, херсонская область, дмитрий песков, сергей аксенов
РОССИЯ, КРЫМ, Херсонская область, Дмитрий Песков, Сергей Аксенов
12:43 01.06.2026
 
В Кремле отреагировали на проблемы с топливом в Крыму

Пресс-секретарь Песков: проблемы с топливом в Крыму стоят высоко на повестке дня

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Проблемы с топливом в Крыму стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива, нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней.
"Текущие проблемы - они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблем", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента переадресовал в Минобороны вопрос о дополнительных мерах по защите участка трассы "Новороссия" в Херсонской области.
Заправка автомобиля топливом - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2026
В Крыму ввели лимит в 20 литров на продаже бензина АИ-92
30 мая, 22:59
 
РОССИЯКРЫМХерсонская областьДмитрий ПесковСергей Аксенов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала