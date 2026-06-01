Товарооборот России и Филиппин в I квартале вырос на 5,5% - 01.06.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Филиппин в I квартале вырос на 5,5%
2026-06-01T16:56+0300
16:56 01.06.2026
 
Груздев: взаимная торговля между Россией и Филиппинами в I квартале выросла на 5,5%

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Взаимная торговля между Россией и Филиппинами по итогам первого квартала текущего года продемонстрировала рост на 5,5% в годовом выражении, заявил замглавы Минпромторга России Алексей Груздев в рамках открытия выставки по случаю 50-летия установления дипотношений между странами.
"По итогам первого квартала текущего года мы вышли на положительный трек. Торговля прибавила 5,5%. При чем важно отметить, что наш взаимный товарооборот достаточно сбалансирован", - сказал Груздев.
Он добавил, что российская продукция сельского хозяйства занимает значительную долю в экспортных поставках на Филиппины. При этом Россия готова предложить и свои разработки в фармацевтике и медицинской технике. Так, на Филиппинах наблюдается спрос, например, на российские онкологические лекарственные препараты.
Помимо этого, перспектива для сотрудничества между странами есть и в области транспорта. Учитывая географическое расположение Филиппин, российские гражданское судостроение может предложить свои технологии.
 
