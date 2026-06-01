Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в I квартале снизилась на 9,2%
2026-06-01T17:12+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом квартале составила 73 миллиарда рублей, снизившись на 9,2% в годовом выражении, следует из сообщения компании.Выручка компании за отчетный период составила 361,2 миллиарда рублей, снизившись на 0,1%.Операционная прибыль снизилась на 2,4%, до 96,7 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 124,5 миллиарда рублей, снизившись на 6,9%.Долгосрочные обязательства компании на конец марта составили 281,4 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с показателем на конец прошлого года на 16%, краткосрочные - выросли на 0,8%, до 367,2 миллиарда."Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы, 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.
