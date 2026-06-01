https://1prime.ru/20260601/transneft-870390021.html

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в I квартале снизилась на 9,2%

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в I квартале снизилась на 9,2% - 01.06.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в I квартале снизилась на 9,2%

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом квартале составила 73 миллиарда рублей, снизившись на 9,2% в годовом выражении, следует из сообщения компании. | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T17:12+0300

2026-06-01T17:12+0300

2026-06-01T17:34+0300

бизнес

россия

транснефть

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870390021.jpg?1780324476

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом квартале составила 73 миллиарда рублей, снизившись на 9,2% в годовом выражении, следует из сообщения компании.Выручка компании за отчетный период составила 361,2 миллиарда рублей, снизившись на 0,1%.Операционная прибыль снизилась на 2,4%, до 96,7 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 124,5 миллиарда рублей, снизившись на 6,9%.Долгосрочные обязательства компании на конец марта составили 281,4 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с показателем на конец прошлого года на 16%, краткосрочные - выросли на 0,8%, до 367,2 миллиарда."Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы, 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, транснефть