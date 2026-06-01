https://1prime.ru/20260601/tsb-870387229.html

Чистая прибыль страховщиков снизилась на 29%

Чистая прибыль страховщиков снизилась на 29% - 01.06.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль страховщиков снизилась на 29%

Чистая прибыль страховщиков в России в первом квартале снизилась на 29% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 109 миллиардов рублей, говорится в... | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T15:06+0300

2026-06-01T15:06+0300

2026-06-01T15:06+0300

финансы

бизнес

россия

рф

страхование

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862908815_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_42d1a54b64afec66eff0c28fb9448d40.jpg

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Чистая прибыль страховщиков в России в первом квартале снизилась на 29% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 109 миллиардов рублей, говорится в Обзоре финансовой стабильности, подготовленном ЦБ РФ. "Чистая прибыль страховых организаций за 2025 год составила 502 миллиарда рублей. Темпы прироста замедлились до 8,5% против 44% годом ранее. В I квартале 2026 года финансовый результат страховых организаций сократился на 29% г/г, до 109 миллиардов рублей", - говорится в документе. Как в 2025 году, так и в первом квартале 2026 года страховые организации получили высокие доходы от инвестиционной и финансовой деятельности. На сокращение темпов прироста чистой прибыли страховых организаций в 2025 году повлияло снижение результатов от страховой деятельности, что в первую очередь обусловлено отрицательной динамикой в сегменте страхования "не жизни". В этом сегменте сократился объем взносов по продуктам страхования заемщиков (страхование от несчастных случаев и болезней, ДМС) и ОСАГО. В страховании заемщиков снижение взносов связано с сокращением объемов выдач ипотечных кредитов, а в ОСАГО – с удешевлением полисов под влиянием конкуренции между страховыми организациями, а также расширением спроса на краткосрочные страховые полисы вместо оформления классических годовых страховок. При этом прирост выплат в сегменте страхования "не жизни" составил 20%. В 2025 году также сократился объем взносов по накопительному страхованию жизни из-за эффекта высокой базы 2024 года, когда отмечался высокий спрос на продукты накопительного страхования жизни (НСЖ). "Однако это сокращение компенсировано увеличением сборов по продуктам ИСЖ (инвестиционного страхования жизни - ред.), что способствовало росту доходов от страховой деятельности в сегменте страхования жизни", - говорится в докладе. Сокращение чистой прибыли страховых организаций в первом квартале 2026 года объясняется "увеличением отдельными страховщиками резервов убытков". При этом в указанном периоде результат от страховой деятельности в сегменте страхования жизни увеличился в 2 раза. "Такой динамике в том числе способствовал рост взносов по продуктам НСЖ", - поясняет ЦБ.

https://1prime.ru/20260526/osago-870231588.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, россия, рф, страхование