Объем плохих кредитов компаний достиг 3,5 триллиона рублей

2026-06-01T15:18+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Объем плохих кредитов компаний в России достиг 3,5 триллиона рублей, при этом доля такой задолженности сократилась на 0,1 процентного пункта, до 3,9% от корпоративного кредитного портфеля, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России. "С первого октября 2025 по первое апреля 2026 года объем плохих корпоративных кредитов (IV – V категорий качества) увеличился с 3,4 триллиона до 3,5 триллиона рублей, но доля такой задолженности сократилась на 0,1 процентного пункта, до 3,9% от корпоративного кредитного портфеля, что чуть ниже среднего уровня 2024 – 2025 годов", - говорится в обзоре. Регулятор отмечает, что это произошло в том числе за счет того, что банки в четвертом квартале 2025 года реализовали с дисконтом часть проблемных активов – в основном из угольной отрасли. "Плохие кредиты, предоставленные как субъектам МСП, так и крупным компаниям, были покрыты резервами более чем на 70%, что является приемлемым уровнем", - уточняется в обзоре. При этом качество обслуживания долга по кредитам, предоставленным субъектам МСП, продолжает снижаться. "Так, рост количества проблемных заемщиков отмечается по всем сегментам, в большей степени – среди микропредприятий: если с апреля 2024 года в течение года в дефолт выходило только 8,1% заемщиков, то с апреля 2025 года – уже около 9,9% (среди малых предприятий – 3,7 и 5,9% соответственно)", - сообщает регулятор. Также отмечается, что такая тенденция не несет системных рисков для банковского сектора: суммарная задолженность субъектов МСП, которые попали в дефолт с апреля 2025 по март 2026 года, остается небольшой и на 1 апреля 2026 года составляет менее 1% от суммарной задолженности юридических лиц (3% от портфеля МСП). "Банки более консервативно подходят к оценке кредитов малого и микробизнеса из‑за небольшого уровня долга по сравнению с прочими кредитами корпоративного сектора. По таким кредитам банки раньше признают потери, чем по крупным заемщикам", - заключается в обзоре.

