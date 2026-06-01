ЦБ сообщил о сокращении портфеля необеспеченных потребительских кредитов - 01.06.2026, ПРАЙМ
ЦБ сообщил о сокращении портфеля необеспеченных потребительских кредитов
15:31 01.06.2026
 
ЦБ сообщил о сокращении портфеля необеспеченных потребительских кредитов

ЦБ: портфель необеспеченных потребительских кредитов продолжил сокращение в I квартале

© РИА Новости . Илья Питалев | Рублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Портфель необеспеченных потребительских кредитов продолжил сокращаться в первом квартале 2026 года, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России.
"Портфель необеспеченных потребительских кредитов продолжил сокращаться в четвертом квартале 2025 – первом квартале 2026 года в условиях жесткой ДКП и строгих макропруденциальных мер по ограничению выдач рискованных кредитов. В период с октября 2024 по март 2026 года портфель необеспеченных потребительских кредитов сократился на 6%", - говорится в обзоре.
Отмечается, что в первом квартале текущего года наблюдались признаки замедления сокращения портфеля. Восстановление спроса на кредит осложнено сохраняющимися высокими ПСК по розничным кредитам, которые снижаются медленнее ключевой ставки.
"За счет более высоких процентных ставок банки компенсируют кредитный риск заемщиков, который вырос в последние годы. Улучшение качества выдач будет способствовать уменьшению кредитного риска, что будет учтено банками в ценообразовании кредитов. Количество заявок на получение кредитов снизилось в первом квартале 2026 года до 52 миллионов единиц", - уточняет регулятор.
По данным ЦБ, в основном это обусловлено сокращением спроса на выпуск новых кредитных карт по более высоким ставкам, но заемщики продолжают активно использовать ранее выданные карты. "При этом уровень одобрения заявок на кредит практически не изменился: в первом квартале было одобрено 22% заявок на кредитные карты и 24% заявок по потребительским кредитам", - уточняется в обзоре.
Также отмечается, что в структуре выдач необеспеченных потребительских кредитов по‑прежнему преобладают кредитные карты: на них пришлось 68% выдач в первом квартале 2026 года. "Заемщики продолжают активно использовать грейс-период и старые кредитные карты, эмитированные в период низких процентных ставок", - сообщает регулятор.
"Несмотря на сокращение портфеля необеспеченных потребительских кредитов, рисков кредитного сжатия в розничном сегменте не наблюдается. Уменьшение портфеля НПС компенсируется ростом в других сегментах – ипотеке и автокредитах. Портфель автокредитов на первое апреля 2026 года вырос на 20,9% г/г, ипотеки – на 12,8% г/г", - заключается там.
 
