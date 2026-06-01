Экономика Турции в I квартале выросла на 2,5%

2026-06-01T10:28+0300

АНКАРА, 1 июн — ПРАЙМ. Экономика Турции в прошлом квартале выросла на 2,5% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные турецкого статистического института (TÜİK). "Валовой внутренний продукт в первом квартале 2026 года вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении ведомства. Наибольший рост среди основных отраслей продемонстрировал сектор информации и связи - на 9,5%. Рост также зафиксирован в сфере услуг, сельском хозяйстве, торговле, транспорте, гостиничном бизнесе, финансовом секторе и строительстве. При этом промышленное производство сократилось на 0,8%. Также, согласно данным статистического ведомства, с учетом сезонных и календарных факторов экономика выросла на 0,1% по сравнению с предшествовавшим кварталом. В текущих ценах объем ВВП Турции в январе-марте достиг почти 17 триллионов лир, или около 389,6 миллиарда долларов.

