Экономика Турции в I квартале выросла на 2,5% - 01.06.2026, ПРАЙМ
Экономика Турции в I квартале выросла на 2,5%
Экономика Турции в прошлом квартале выросла на 2,5% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные турецкого статистического института | 01.06.2026, ПРАЙМ
10:28 01.06.2026
 
Экономика Турции в I квартале выросла на 2,5%

Валовой внутренний продукт Турции в I квартале 2026 года вырос на 2,5% в годовом выражении

АНКАРА, 1 июн — ПРАЙМ. Экономика Турции в прошлом квартале выросла на 2,5% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные турецкого статистического института (TÜİK).
"Валовой внутренний продукт в первом квартале 2026 года вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении ведомства.
Наибольший рост среди основных отраслей продемонстрировал сектор информации и связи - на 9,5%. Рост также зафиксирован в сфере услуг, сельском хозяйстве, торговле, транспорте, гостиничном бизнесе, финансовом секторе и строительстве. При этом промышленное производство сократилось на 0,8%.
Также, согласно данным статистического ведомства, с учетом сезонных и календарных факторов экономика выросла на 0,1% по сравнению с предшествовавшим кварталом.
В текущих ценах объем ВВП Турции в январе-марте достиг почти 17 триллионов лир, или около 389,6 миллиарда долларов.
 
