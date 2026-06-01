Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Участники СВО лидируют на праймериз ЕР по выборам в Госдуму - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260601/uchastniki-870372860.html
Участники СВО лидируют на праймериз ЕР по выборам в Госдуму
Участники СВО лидируют на праймериз ЕР по выборам в Госдуму - 01.06.2026, ПРАЙМ
Участники СВО лидируют на праймериз ЕР по выборам в Госдуму
Участники специальной военной операции лидируют в предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Государственную думу в 19 российских регионах,... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T02:40+0300
2026-06-01T02:40+0300
общество
экономика
россия
челябинская область
адыгея
калмыкия
единая россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870372860.jpg?1780270825
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Участники специальной военной операции лидируют в предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Государственную думу в 19 российских регионах, выяснило РИА Новости, изучив предварительные результаты праймериз. Согласно предварительным итогам, на данный момент участники специальной военной операции лидируют в предварительном голосовании партии по выборам в Госдуму в 19 регионах страны. Так, участники СВО на данный момент побеждают в Амурской, Архангельской, Белгородской, Запорожской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Кировской, Курской, Московской, Пензенской, Псковской, Херсонской и Челябинской областях, в ДНР, Забайкальском крае, в также в Адыгее, Калмыкии и Карелии. "Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая. Окончательные итоги будут подведены 1 июня.
челябинская область
адыгея
калмыкия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, челябинская область, адыгея, калмыкия, единая россия, госдума
Общество , Экономика, РОССИЯ, Челябинская область, Адыгея, Калмыкия, Единая Россия, Госдума
02:40 01.06.2026
 
Участники СВО лидируют на праймериз ЕР по выборам в Госдуму

Участники СВО лидируют в предварительном голосовании ЕР по выборам в Госдуму в 19 регионах

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Участники специальной военной операции лидируют в предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Государственную думу в 19 российских регионах, выяснило РИА Новости, изучив предварительные результаты праймериз.
Согласно предварительным итогам, на данный момент участники специальной военной операции лидируют в предварительном голосовании партии по выборам в Госдуму в 19 регионах страны.
Так, участники СВО на данный момент побеждают в Амурской, Архангельской, Белгородской, Запорожской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Кировской, Курской, Московской, Пензенской, Псковской, Херсонской и Челябинской областях, в ДНР, Забайкальском крае, в также в Адыгее, Калмыкии и Карелии.
"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая. Окончательные итоги будут подведены 1 июня.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯЧелябинская областьАдыгеяКалмыкияЕдиная РоссияГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала