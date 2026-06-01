Участники СВО лидируют на праймериз ЕР по выборам в Госдуму
2026-06-01T02:40+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Участники специальной военной операции лидируют в предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Государственную думу в 19 российских регионах, выяснило РИА Новости, изучив предварительные результаты праймериз.
Согласно предварительным итогам, на данный момент участники специальной военной операции лидируют в предварительном голосовании партии по выборам в Госдуму в 19 регионах страны.
Так, участники СВО на данный момент побеждают в Амурской, Архангельской, Белгородской, Запорожской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Кировской, Курской, Московской, Пензенской, Псковской, Херсонской и Челябинской областях, в ДНР, Забайкальском крае, в также в Адыгее, Калмыкии и Карелии.
"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая. Окончательные итоги будут подведены 1 июня.
