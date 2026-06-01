https://1prime.ru/20260601/uchastniki-870372860.html

Участники СВО лидируют на праймериз ЕР по выборам в Госдуму

Участники СВО лидируют на праймериз ЕР по выборам в Госдуму - 01.06.2026, ПРАЙМ

Участники СВО лидируют на праймериз ЕР по выборам в Госдуму

Участники специальной военной операции лидируют в предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Государственную думу в 19 российских регионах,... | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T02:40+0300

2026-06-01T02:40+0300

2026-06-01T02:40+0300

общество

экономика

россия

челябинская область

адыгея

калмыкия

единая россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870372860.jpg?1780270825

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Участники специальной военной операции лидируют в предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Государственную думу в 19 российских регионах, выяснило РИА Новости, изучив предварительные результаты праймериз. Согласно предварительным итогам, на данный момент участники специальной военной операции лидируют в предварительном голосовании партии по выборам в Госдуму в 19 регионах страны. Так, участники СВО на данный момент побеждают в Амурской, Архангельской, Белгородской, Запорожской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Кировской, Курской, Московской, Пензенской, Псковской, Херсонской и Челябинской областях, в ДНР, Забайкальском крае, в также в Адыгее, Калмыкии и Карелии. "Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая. Окончательные итоги будут подведены 1 июня.

челябинская область

адыгея

калмыкия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, челябинская область, адыгея, калмыкия, единая россия, госдума