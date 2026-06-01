"Зеленский паникует". На Западе уличили Украину в грязной провокации
Политолог Крайнер: Киев пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
МОСКВА, 1 июня — ПРАЙМ. Украина стремится с помощью провокаций вовлечь страны НАТО в прямое противостояние с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал Политолог Алекс Крайнер.
На днях Владимир Зеленский в письме Трампу буквально умолял прислать зенитные ракеты Patriot PAC-3. <…> Это показывает, что украинцы сейчас в отчаянном положении <…> и понимают, что наступление России нанесет серьезный ущерб правительству Украины и всей системе управления страной. И я бы очень удивился, если бы в этой россияне решили, что запустить дрон в жилой дом в Румынии — хорошая идея. Для России в этом нет никакого смысла. А вот для Украины — очень даже. Видно, что Зеленский паникует, будто понимает, что все идет к концу, и этот конец уже близок", — заявил эксперт.
Вместе с тем он выразил уверенность, что Украина хочет с помощью провокаций вынудить государства Запада задействовать пятую статью устава НАТО, вступить в прямое противостояние с Россией и в итоге спасти киевский режим.
В пятницу Министерство обороны Румынии сообщило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, в результате чего пострадали два человека. Власти обвиняют в этом Россию, но не предоставили доказательств. При этом румынские военные не пытались перехватить дрон, хотя отслеживали его с помощью радиолокации.
В тот же день президент России Владимир Путин предположил, что инцидент в Румынии, скорее всего, связан с украинским дроном, который отклонился от курса из-за электронного воздействия или технического несовершенства.
