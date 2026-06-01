Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Украинцев не останется". Решение Зеленского возмутило депутата Рады - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260601/ukraina-870395401.html
"Украинцев не останется". Решение Зеленского возмутило депутата Рады
"Украинцев не останется". Решение Зеленского возмутило депутата Рады - 01.06.2026, ПРАЙМ
"Украинцев не останется". Решение Зеленского возмутило депутата Рады
Украину может ожидать серьезный кризис из-за миграционного курса нынешних властей, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T23:40+0300
2026-06-01T23:40+0300
украина
владимир зеленский
рада
киев
бангладеш
дмитрий кулеба
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Украину может ожидать серьезный кризис из-за миграционного курса нынешних властей, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Если миграционная политика на Украине будет беспредельной и сохранится режим Владимира Зеленского, то нам понадобится, я думаю, лет пять для того, чтобы украинцев практически не осталось", — написал он в Telegram-канале.По оценке парламентария, последствия миграционных процессов, вызванных политикой Зеленского, способны оказаться даже тяжелее, чем в европейских странах. Ситуацию усугубляют массовый отток граждан и продолжающиеся боевые действия.В апреле руководитель Украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что для компенсации сокращения населения вследствие смертности и эмиграции стране потребуется ежегодно принимать до 300 тысяч мигрантов.В свою очередь, член украинского экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин еще в феврале отмечал, что для восстановления экономики Киеву необходимо привлекать от 450 до 500 тысяч трудовых мигрантов ежегодно. По его словам, некоторые предприятия на западе Украины уже начали нанимать работников из Бангладеша.Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в сентябре 2025 года также указывал, что из-за массового отъезда молодежи и ухудшения демографической ситуации Украине придется открыть границы для мигрантов из стран Азии.
https://1prime.ru/20260601/zelenskiy-870375907.html
https://1prime.ru/20260601/lvov-870375620.html
украина
киев
бангладеш
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, рада, киев, бангладеш, дмитрий кулеба
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада, Киев, Бангладеш, Дмитрий Кулеба
23:40 01.06.2026
 
"Украинцев не останется". Решение Зеленского возмутило депутата Рады

Дмитрук: миграционная политика Зеленского грозит Украине катастрофой

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Украину может ожидать серьезный кризис из-за миграционного курса нынешних властей, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Если миграционная политика на Украине будет беспредельной и сохранится режим Владимира Зеленского, то нам понадобится, я думаю, лет пять для того, чтобы украинцев практически не осталось", — написал он в Telegram-канале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
"Очернить Зеленского": на Западе сообщили о радикальном решении по Украине
Вчера, 06:53
По оценке парламентария, последствия миграционных процессов, вызванных политикой Зеленского, способны оказаться даже тяжелее, чем в европейских странах. Ситуацию усугубляют массовый отток граждан и продолжающиеся боевые действия.
В апреле руководитель Украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что для компенсации сокращения населения вследствие смертности и эмиграции стране потребуется ежегодно принимать до 300 тысяч мигрантов.
В свою очередь, член украинского экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин еще в феврале отмечал, что для восстановления экономики Киеву необходимо привлекать от 450 до 500 тысяч трудовых мигрантов ежегодно. По его словам, некоторые предприятия на западе Украины уже начали нанимать работников из Бангладеша.
Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в сентябре 2025 года также указывал, что из-за массового отъезда молодежи и ухудшения демографической ситуации Украине придется открыть границы для мигрантов из стран Азии.
Боевая работа в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
"Вплоть до Львова": в США сообщили об отчаянии Зеленского из-за хода России
Вчера, 06:49
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийРадаКиевБангладешДмитрий Кулеба
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала