"Украинцев не останется". Решение Зеленского возмутило депутата Рады
Дмитрук: миграционная политика Зеленского грозит Украине катастрофой
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Украину может ожидать серьезный кризис из-за миграционного курса нынешних властей, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Если миграционная политика на Украине будет беспредельной и сохранится режим Владимира Зеленского, то нам понадобится, я думаю, лет пять для того, чтобы украинцев практически не осталось", — написал он в Telegram-канале.
По оценке парламентария, последствия миграционных процессов, вызванных политикой Зеленского, способны оказаться даже тяжелее, чем в европейских странах. Ситуацию усугубляют массовый отток граждан и продолжающиеся боевые действия.
В апреле руководитель Украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что для компенсации сокращения населения вследствие смертности и эмиграции стране потребуется ежегодно принимать до 300 тысяч мигрантов.
В свою очередь, член украинского экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин еще в феврале отмечал, что для восстановления экономики Киеву необходимо привлекать от 450 до 500 тысяч трудовых мигрантов ежегодно. По его словам, некоторые предприятия на западе Украины уже начали нанимать работников из Бангладеша.
Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в сентябре 2025 года также указывал, что из-за массового отъезда молодежи и ухудшения демографической ситуации Украине придется открыть границы для мигрантов из стран Азии.