https://1prime.ru/20260601/ukraina-870395401.html

"Украинцев не останется". Решение Зеленского возмутило депутата Рады

"Украинцев не останется". Решение Зеленского возмутило депутата Рады - 01.06.2026, ПРАЙМ

"Украинцев не останется". Решение Зеленского возмутило депутата Рады

Украину может ожидать серьезный кризис из-за миграционного курса нынешних властей, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T23:40+0300

2026-06-01T23:40+0300

2026-06-01T23:40+0300

украина

владимир зеленский

рада

киев

бангладеш

дмитрий кулеба

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Украину может ожидать серьезный кризис из-за миграционного курса нынешних властей, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Если миграционная политика на Украине будет беспредельной и сохранится режим Владимира Зеленского, то нам понадобится, я думаю, лет пять для того, чтобы украинцев практически не осталось", — написал он в Telegram-канале.По оценке парламентария, последствия миграционных процессов, вызванных политикой Зеленского, способны оказаться даже тяжелее, чем в европейских странах. Ситуацию усугубляют массовый отток граждан и продолжающиеся боевые действия.В апреле руководитель Украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что для компенсации сокращения населения вследствие смертности и эмиграции стране потребуется ежегодно принимать до 300 тысяч мигрантов.В свою очередь, член украинского экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин еще в феврале отмечал, что для восстановления экономики Киеву необходимо привлекать от 450 до 500 тысяч трудовых мигрантов ежегодно. По его словам, некоторые предприятия на западе Украины уже начали нанимать работников из Бангладеша.Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в сентябре 2025 года также указывал, что из-за массового отъезда молодежи и ухудшения демографической ситуации Украине придется открыть границы для мигрантов из стран Азии.

https://1prime.ru/20260601/zelenskiy-870375907.html

https://1prime.ru/20260601/lvov-870375620.html

украина

киев

бангладеш

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, рада, киев, бангладеш, дмитрий кулеба