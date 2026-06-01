Буданов* сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине - 01.06.2026, ПРАЙМ
Буданов* сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине
Владимир Зеленский поставил задачу как можно быстрее добиться завершения конфликта на Украине, утверждает глава его офиса Кирилл Буданов*. | 01.06.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский поставил задачу как можно быстрее добиться завершения конфликта на Украине, утверждает глава его офиса Кирилл Буданов*."Я подтверждаю: это действительно его стремление – как можно скорее, желательно до зимы, прекратить боевые действия", — передает его слова издание "Страна.ua".По словам руководителя офиса Зеленского, завершение украинского конфликта уже в ближайшей перспективе является вполне достижимой задачей.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что именно Зеленский является главным препятствием для мирного решения украинского конфликта.Президент США Дональд Трамп в марте сообщил, что глава киевского режима стал преградой для урегулирования конфликта на Украине. Трамп также добавил, что у Зеленского осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом глава Белого дома заявил, что Владимир Путин готов заключить соглашение.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский поставил задачу как можно быстрее добиться завершения конфликта на Украине, утверждает глава его офиса Кирилл Буданов*.
"Я подтверждаю: это действительно его стремление – как можно скорее, желательно до зимы, прекратить боевые действия", — передает его слова издание "Страна.ua".
По словам руководителя офиса Зеленского, завершение украинского конфликта уже в ближайшей перспективе является вполне достижимой задачей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что именно Зеленский является главным препятствием для мирного решения украинского конфликта.
Президент США Дональд Трамп в марте сообщил, что глава киевского режима стал преградой для урегулирования конфликта на Украине. Трамп также добавил, что у Зеленского осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом глава Белого дома заявил, что Владимир Путин готов заключить соглашение.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
 
