Буданов* сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине

Владимир Зеленский поставил задачу как можно быстрее добиться завершения конфликта на Украине, утверждает глава его офиса Кирилл Буданов*.

2026-06-01T23:45+0300

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский поставил задачу как можно быстрее добиться завершения конфликта на Украине, утверждает глава его офиса Кирилл Буданов*."Я подтверждаю: это действительно его стремление – как можно скорее, желательно до зимы, прекратить боевые действия", — передает его слова издание "Страна.ua".По словам руководителя офиса Зеленского, завершение украинского конфликта уже в ближайшей перспективе является вполне достижимой задачей.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что именно Зеленский является главным препятствием для мирного решения украинского конфликта.Президент США Дональд Трамп в марте сообщил, что глава киевского режима стал преградой для урегулирования конфликта на Украине. Трамп также добавил, что у Зеленского осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом глава Белого дома заявил, что Владимир Путин готов заключить соглашение.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

