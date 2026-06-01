В РЖД рассказали, на что будет похож новый вокзал Саратова

2026-06-01T09:12+0300

САРАТОВ, 1 июн - ПРАЙМ. Новый железнодорожный вокзал Саратова после завершения его строительства будет похож на Ленинградский в Москве, сообщил начальник Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" Роман Цуканов спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Володин во время рабочего визита в Саратов посетил строительную площадку здания нового железнодорожного вокзала. Подробности приводятся в Telegram-канале "Володин Саратов", посвященном работе спикера ГД в регионе. "Если сравнить с вокзалом, это тот, который мы недавно открыли, но он расположен в Москве, – Ленинградский вокзал", - сообщил Цуканов, отвечая на вопрос Володина, где можно увидеть сегодня аналоги будущего саратовского вокзала. Начальник Дирекции железнодорожных вокзалов также рассказал о сроках проводимых работ. В декабре 2026 года планируется завершить возведение каркаса всего здания и закрыть тепловой контур, чтобы начать отделочные работы. До 30 апреля 2027 года планируется сдать в эксплуатацию здание железнодорожного вокзала, а до конца следующего года завершить работы по реконструкции тоннеля. Володин напомнил, что Павелецкий вокзал в Москве раньше назывался Саратовский и нужно сделать все для того, чтобы новый вокзал был одним из лучших.

