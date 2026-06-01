https://1prime.ru/20260601/vyplaty-870378767.html

Семьям с детьми стал доступен новый вид выплаты на "Госуслугах"

Семьям с детьми стал доступен новый вид выплаты на "Госуслугах" - 01.06.2026, ПРАЙМ

Семьям с детьми стал доступен новый вид выплаты на "Госуслугах"

Семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид семейной выплаты на "Госуслугах" с 1 июня, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T09:57+0300

2026-06-01T09:57+0300

2026-06-01T09:57+0300

бизнес

общество

рф

дмитрий григоренко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860220361_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_8401f6e893df1d0bba5263875786ff3f.jpg

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид семейной выплаты на "Госуслугах" с 1 июня, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "С 1 июня на портале появилась услуга, при помощи которой семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид ежегодной выплаты", - сообщил Григоренко. Отмечается, что выплату может получить семья, в которой каждый работающий родитель и двое и более детей, семья постоянно проживает в России, средний доход на человека - не выше 1,5 регионального прожиточного минимума, за прошлый год уплачен НДФЛ, нет задолженности по алиментам. Размер выплаты — это разница между фактически уплаченным НДФЛ и НДФЛ по ставке 6%. Например: семья в 2025 году уплатила НДФЛ по ставке 13% на сумму 100 тысяч рублей. По ставке 6% сумма налога составила бы 46 154 рублей. Выплата — 53 846 рублей, пояснили в аппарате. Отмечается, что получить выплату можно один раз за предыдущий год. Период подачи заявления на выплату — с 1 июня по 30 сентября. Срок рассмотрения заявления — обычно 10 рабочих дней. В ближайшее время услуга будет интегрирована в "жизненную ситуацию" "Поддержка семей с детьми", добавили там.

https://1prime.ru/20260526/osago-870231588.html

https://1prime.ru/20260506/vyplaty-869686925.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , рф, дмитрий григоренко