Семьям с детьми стал доступен новый вид выплаты на "Госуслугах" - 01.06.2026, ПРАЙМ
Семьям с детьми стал доступен новый вид выплаты на "Госуслугах"
Семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид семейной выплаты на "Госуслугах" с 1 июня, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. | 01.06.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид семейной выплаты на "Госуслугах" с 1 июня, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "С 1 июня на портале появилась услуга, при помощи которой семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид ежегодной выплаты", - сообщил Григоренко. Отмечается, что выплату может получить семья, в которой каждый работающий родитель и двое и более детей, семья постоянно проживает в России, средний доход на человека - не выше 1,5 регионального прожиточного минимума, за прошлый год уплачен НДФЛ, нет задолженности по алиментам. Размер выплаты — это разница между фактически уплаченным НДФЛ и НДФЛ по ставке 6%. Например: семья в 2025 году уплатила НДФЛ по ставке 13% на сумму 100 тысяч рублей. По ставке 6% сумма налога составила бы 46 154 рублей. Выплата — 53 846 рублей, пояснили в аппарате. Отмечается, что получить выплату можно один раз за предыдущий год. Период подачи заявления на выплату — с 1 июня по 30 сентября. Срок рассмотрения заявления — обычно 10 рабочих дней. В ближайшее время услуга будет интегрирована в "жизненную ситуацию" "Поддержка семей с детьми", добавили там.
Григоренко: семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид выплаты на "Госуслугах"

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид семейной выплаты на "Госуслугах" с 1 июня, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"С 1 июня на портале появилась услуга, при помощи которой семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид ежегодной выплаты", - сообщил Григоренко.
Отмечается, что выплату может получить семья, в которой каждый работающий родитель и двое и более детей, семья постоянно проживает в России, средний доход на человека - не выше 1,5 регионального прожиточного минимума, за прошлый год уплачен НДФЛ, нет задолженности по алиментам.
Размер выплаты — это разница между фактически уплаченным НДФЛ и НДФЛ по ставке 6%. Например: семья в 2025 году уплатила НДФЛ по ставке 13% на сумму 100 тысяч рублей. По ставке 6% сумма налога составила бы 46 154 рублей. Выплата — 53 846 рублей, пояснили в аппарате.
Отмечается, что получить выплату можно один раз за предыдущий год. Период подачи заявления на выплату — с 1 июня по 30 сентября. Срок рассмотрения заявления — обычно 10 рабочих дней.
В ближайшее время услуга будет интегрирована в "жизненную ситуацию" "Поддержка семей с детьми", добавили там.
