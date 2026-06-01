Wildberries опроверг информацию о возможной покупке Gloria Jeans
2026-06-01T20:18+0300
бизнес
wildberries
gloria jeans
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Информация о возможной покупке сети магазинов одежды Gloria Jeans и маркетплейсом Wildberries не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ). Ранее в понедельник ряд Telegram-каналов со ссылкой на источники сообщали, что Wildberries может купить Gloria Jeans, переговоры между компаниями идут, но детали пока не раскрываются. "Информация не соответствует действительности, у Группы RWB нет интереса к данному активу", - прокомментировали в пресс-службе.
