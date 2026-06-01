"К ядерному взрыву": на Западе испугались принятого решения по России
SC: политики на Западе превратились в боевых псов из-за конфликта с Россией
© Министерство обороны РФ | Учения по применению нестратегического ядерного оружия
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Обострение Западом политики против России ведет к разрушению механизмов безопасности и приближению к ядерному кризису, пишет издание Strategic Culture.
"Европейские лидеры заявляют о подготовке к высокоинтенсивной войне с Россией. Но в действительности же <…> им остается ожидать только ответных мер со стороны Москвы. <…> Технократы в Брюсселе фактически превратились в боевых псов", — указывается в материале.
"На данный момент это все напоминает корриду: европейцы играют в пикадоров, а американский тореадор застрял в ловушке. Это опасная игра, <…> демонстрирующая нигилизм европейской элиты, которая применяет принцип "после нас — хоть потоп". Тем самым они лишь устремляются прямиком к ядерному взрыву и грибовидному облаку", — подытожил он.
Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в фазу "расширенного ядерного сдерживания". В рамках новой стратегии Париж планирует увеличить количество ядерных зарядов, а европейские государства будут включены в совместные учения по сдерживанию. По словам Макрона, к французской "доктрине" присоединятся Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО. Однако западные лидеры продолжают пугать население мифической российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент также заявлял, что Россия способна ответить на любые существующие и возрождающиеся угрозы своей безопасности.
