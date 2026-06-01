"Сыграл жертву". Мендель жестко раскритиковала новое выступление Зеленского - 01.06.2026, ПРАЙМ
"Сыграл жертву". Мендель жестко раскритиковала новое выступление Зеленского
"Сыграл жертву". Мендель жестко раскритиковала новое выступление Зеленского
США, Владимир Зеленский, ВСУ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, УКРАИНА
"Сыграл жертву". Мендель жестко раскритиковала новое выступление Зеленского

Мендель: Зеленский пытается снизить популярность Трампа

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский своим выступлением на американском телевидении предпринял попытку нанести удар по репутации президента США Дональда Трампа, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.
Накануне телеканал CBS News показал интервью с главой киевского режима. В ходе беседы Зеленский посетовал на отсутствие ответа со стороны Вашингтона на его обращение по поводу нехватки боеприпасов у ВСУ.
"В Америке только что наблюдали, как Владимир Зеленский делает то, что у него получается лучше всего: отыгрывает роль беспомощной жертвы, одновременно нападая на Дональда Трампа и американский народ, который выделил ему миллиарды", — обрушилась с критикой Мендель.
Она подчеркнула, что подобная манера поведения характерна для Зеленского. По ее мнению, используя образ жертвы, он уже сумел сорвать мирные инициативы и переговорный процесс, а теперь стремится ударить по рейтингам американского лидера.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что именно Зеленский остается главным препятствием на пути к мирному урегулированию украинского конфликта.
Президент США Дональд Трамп еще в марте говорил, что глава киевского режима мешает достижению договоренностей по конфликту на Украине. Американский лидер также отметил, что у Зеленского остается все меньше козырей, и призвал его согласиться на сделку. При этом Трамп заявил, что Владимир Путин готов к заключению соглашения.
