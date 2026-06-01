"Сыграл жертву". Мендель жестко раскритиковала новое выступление Зеленского
Мендель: Зеленский пытается снизить популярность Трампа
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский своим выступлением на американском телевидении предпринял попытку нанести удар по репутации президента США Дональда Трампа, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.
Накануне телеканал CBS News показал интервью с главой киевского режима. В ходе беседы Зеленский посетовал на отсутствие ответа со стороны Вашингтона на его обращение по поводу нехватки боеприпасов у ВСУ.
"В Америке только что наблюдали, как Владимир Зеленский делает то, что у него получается лучше всего: отыгрывает роль беспомощной жертвы, одновременно нападая на Дональда Трампа и американский народ, который выделил ему миллиарды", — обрушилась с критикой Мендель.
Она подчеркнула, что подобная манера поведения характерна для Зеленского. По ее мнению, используя образ жертвы, он уже сумел сорвать мирные инициативы и переговорный процесс, а теперь стремится ударить по рейтингам американского лидера.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что именно Зеленский остается главным препятствием на пути к мирному урегулированию украинского конфликта.
Президент США Дональд Трамп еще в марте говорил, что глава киевского режима мешает достижению договоренностей по конфликту на Украине. Американский лидер также отметил, что у Зеленского остается все меньше козырей, и призвал его согласиться на сделку. При этом Трамп заявил, что Владимир Путин готов к заключению соглашения.