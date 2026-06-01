"Требовали закончить". В США сделали тревожное заявление о Зеленском

Владимир Зеленский столкнулся с дополнительными трудностями на фоне расследования НАБУ в отношении бывшего главы его офиса Андрея Ермака, пишет The New York...

2026-06-01T23:43+0300

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский столкнулся с дополнительными трудностями на фоне расследования НАБУ в отношении бывшего главы его офиса Андрея Ермака, пишет The New York Times."Это дело создает дополнительное политическое давление на Зеленского, который только недавно встал на ноги после бурного года. Он принес не только коррупционный скандал, но и провалы на фронте, а также нажим из Вашингтона: США требовали закончить конфликт чуть ли не любой ценой", — говорится в публикации.По данным издания, положение главы киевского режима остается сложным, несмотря на то что никаких прямых обвинений ему украинские антикоррупционные структуры пока не предъявляли."Как Зеленский мог не знать о коррупции среди близких друзей и помощников? Ситуацию усложняют еще и утечки. В материалах об элитном комплексе под Киевом один особняк значился как предназначенный для "Вовы". Вова — уменьшительное от имени Владимир, но о каком Вове речь? Ответа пока нет", — резюмируется в публикации.САП Украины 11 мая сообщила о предъявлении обвинений Ермаку по делу о легализации денежных средств при строительстве элитной недвижимости под Киевом. Уже 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины постановил заключить его под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Через четыре дня бывший соратник Зеленского покинул СИЗО после внесения необходимой суммы.Москва неоднократно предупреждала западные государства, что финансирование Украины и поставки вооружений киевскому режиму не способны изменить ситуацию и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова отвечать на любые стратегические угрозы не только заявлениями, но и военно-техническими средствами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

украина, киев, владимир зеленский, набу, владимир путин, вашингтон