Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Требовали закончить". В США сделали тревожное заявление о Зеленском - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260601/zelenskiy-870395703.html
"Требовали закончить". В США сделали тревожное заявление о Зеленском
"Требовали закончить". В США сделали тревожное заявление о Зеленском - 01.06.2026, ПРАЙМ
"Требовали закончить". В США сделали тревожное заявление о Зеленском
Владимир Зеленский столкнулся с дополнительными трудностями на фоне расследования НАБУ в отношении бывшего главы его офиса Андрея Ермака, пишет The New York... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T23:43+0300
2026-06-01T23:43+0300
украина
киев
владимир зеленский
набу
владимир путин
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский столкнулся с дополнительными трудностями на фоне расследования НАБУ в отношении бывшего главы его офиса Андрея Ермака, пишет The New York Times."Это дело создает дополнительное политическое давление на Зеленского, который только недавно встал на ноги после бурного года. Он принес не только коррупционный скандал, но и провалы на фронте, а также нажим из Вашингтона: США требовали закончить конфликт чуть ли не любой ценой", — говорится в публикации.По данным издания, положение главы киевского режима остается сложным, несмотря на то что никаких прямых обвинений ему украинские антикоррупционные структуры пока не предъявляли."Как Зеленский мог не знать о коррупции среди близких друзей и помощников? Ситуацию усложняют еще и утечки. В материалах об элитном комплексе под Киевом один особняк значился как предназначенный для "Вовы". Вова — уменьшительное от имени Владимир, но о каком Вове речь? Ответа пока нет", — резюмируется в публикации.САП Украины 11 мая сообщила о предъявлении обвинений Ермаку по делу о легализации денежных средств при строительстве элитной недвижимости под Киевом. Уже 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины постановил заключить его под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Через четыре дня бывший соратник Зеленского покинул СИЗО после внесения необходимой суммы.Москва неоднократно предупреждала западные государства, что финансирование Украины и поставки вооружений киевскому режиму не способны изменить ситуацию и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова отвечать на любые стратегические угрозы не только заявлениями, но и военно-техническими средствами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260601/zelenskiy-870395551.html
https://1prime.ru/20260601/ukraina-870395401.html
украина
киев
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, владимир зеленский, набу, владимир путин, вашингтон
УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, НАБУ, Владимир Путин, ВАШИНГТОН
23:43 01.06.2026
 
"Требовали закончить". В США сделали тревожное заявление о Зеленском

NYT: расследование против Ермака усилило давление на Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский столкнулся с дополнительными трудностями на фоне расследования НАБУ в отношении бывшего главы его офиса Андрея Ермака, пишет The New York Times.
"Это дело создает дополнительное политическое давление на Зеленского, который только недавно встал на ноги после бурного года. Он принес не только коррупционный скандал, но и провалы на фронте, а также нажим из Вашингтона: США требовали закончить конфликт чуть ли не любой ценой", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
"Сыграл жертву". Мендель жестко раскритиковала новое выступление Зеленского
Вчера, 23:41
По данным издания, положение главы киевского режима остается сложным, несмотря на то что никаких прямых обвинений ему украинские антикоррупционные структуры пока не предъявляли.
"Как Зеленский мог не знать о коррупции среди близких друзей и помощников? Ситуацию усложняют еще и утечки. В материалах об элитном комплексе под Киевом один особняк значился как предназначенный для "Вовы". Вова — уменьшительное от имени Владимир, но о каком Вове речь? Ответа пока нет", — резюмируется в публикации.
САП Украины 11 мая сообщила о предъявлении обвинений Ермаку по делу о легализации денежных средств при строительстве элитной недвижимости под Киевом. Уже 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины постановил заключить его под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Через четыре дня бывший соратник Зеленского покинул СИЗО после внесения необходимой суммы.
Москва неоднократно предупреждала западные государства, что финансирование Украины и поставки вооружений киевскому режиму не способны изменить ситуацию и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова отвечать на любые стратегические угрозы не только заявлениями, но и военно-техническими средствами.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
"Украинцев не останется". Решение Зеленского возмутило депутата Рады
Вчера, 23:40
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийНАБУВладимир ПутинВАШИНГТОН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала