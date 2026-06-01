Житель Камчатки инсценировал угон своего автомобиля
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн - РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского инсценировал угон собственного автомобиля, чтобы получить от страховой компании почти 2,6...
2026-06-01T01:06+0300
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн - РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского инсценировал угон собственного автомобиля, чтобы получить от страховой компании почти 2,6 миллиона рублей, сообщили в городском суде.
"Реализуя преступный умысел, он спрятал свой автомобиль и заявил об угоне в полицию, где было возбуждено уголовное дело, а затем обратился в страховую компанию за возмещением на сумму порядка 2,6 миллиона рублей", - проинформировал суд в Telegram-канале.
Как установили следствие и суд, автомобиль фигурант спрятал в контейнере на территории собственной станции техобслуживания. После заявления об угоне полиция возбудила дело, однако оперативники быстро выяснили правду.
В итоге мужчине предъявили обвинения не только в покушении на мошенничество в сфере страхования, но и в ложном доносе и даче ложных показаний. Свою вину он не признал.
Суд приговорил его к трем годам и шести месяцам условно с испытательным сроком три года и штрафом 40 тысяч рублей. Автомобиль конфисковали в доход государства.
бизнес, россия, финансы
