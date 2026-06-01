https://1prime.ru/20260601/zhitel-870371954.html

Житель Камчатки инсценировал угон своего автомобиля

Житель Камчатки инсценировал угон своего автомобиля - 01.06.2026, ПРАЙМ

Житель Камчатки инсценировал угон своего автомобиля

П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн - РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского инсценировал угон собственного автомобиля, чтобы получить от страховой компании почти 2,6... | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T01:06+0300

2026-06-01T01:06+0300

2026-06-01T01:06+0300

бизнес

россия

финансы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870371954.jpg?1780265217

П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн - РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского инсценировал угон собственного автомобиля, чтобы получить от страховой компании почти 2,6 миллиона рублей, сообщили в городском суде. "Реализуя преступный умысел, он спрятал свой автомобиль и заявил об угоне в полицию, где было возбуждено уголовное дело, а затем обратился в страховую компанию за возмещением на сумму порядка 2,6 миллиона рублей", - проинформировал суд в Telegram-канале. Как установили следствие и суд, автомобиль фигурант спрятал в контейнере на территории собственной станции техобслуживания. После заявления об угоне полиция возбудила дело, однако оперативники быстро выяснили правду. В итоге мужчине предъявили обвинения не только в покушении на мошенничество в сфере страхования, но и в ложном доносе и даче ложных показаний. Свою вину он не признал. Суд приговорил его к трем годам и шести месяцам условно с испытательным сроком три года и штрафом 40 тысяч рублей. Автомобиль конфисковали в доход государства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы