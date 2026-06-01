Житель Камчатки инсценировал угон своего автомобиля - 01.06.2026, ПРАЙМ
Житель Камчатки инсценировал угон своего автомобиля
2026-06-01T01:06+0300
бизнес
россия
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870371954.jpg?1780265217
01:06 01.06.2026
 
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн - РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского инсценировал угон собственного автомобиля, чтобы получить от страховой компании почти 2,6 миллиона рублей, сообщили в городском суде.
"Реализуя преступный умысел, он спрятал свой автомобиль и заявил об угоне в полицию, где было возбуждено уголовное дело, а затем обратился в страховую компанию за возмещением на сумму порядка 2,6 миллиона рублей", - проинформировал суд в Telegram-канале.
Как установили следствие и суд, автомобиль фигурант спрятал в контейнере на территории собственной станции техобслуживания. После заявления об угоне полиция возбудила дело, однако оперативники быстро выяснили правду.
В итоге мужчине предъявили обвинения не только в покушении на мошенничество в сфере страхования, но и в ложном доносе и даче ложных показаний. Свою вину он не признал.
Суд приговорил его к трем годам и шести месяцам условно с испытательным сроком три года и штрафом 40 тысяч рублей. Автомобиль конфисковали в доход государства.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
