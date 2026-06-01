Инвестстратег объяснил, почему рынок развернулся спиной к золоту

Золото продолжает дешеветь на фоне переговоров США и Ирана и связанных с ними надежд на разблокировку Ормузского пролива, заявил агентству "Прайм" инвестстратег | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T06:06+0300

МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Золото продолжает дешеветь на фоне переговоров США и Ирана и связанных с ними надежд на разблокировку Ормузского пролива, заявил агентству "Прайм" инвестстратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев. По его словам, трехмесячная блокировка пролива уже привела к масштабной переоценке инфляционных ожиданий, а затем — к пересмотру прогнозов по ставкам мировых центробанков. В результате металл, не приносящий дохода, теряет привлекательность.Если 17 апреля золото поднималось до месячного максимума 4889 долларов за унцию, то сейчас его цена ниже 4500. Нефть Brent также находится у нижней границы трехмесячного диапазона 95–95–120. "Ранее корреляция была четкой: рост нефти на геополитике толкал золото вниз, надежды на мир — наоборот. Теперь оба актива на локальных минимумах", - рассуждает он.Еще в начале года рынок закладывал несколько снижений ставки ФРС до конца 2025 года. Теперь фьючерсы указывают на 53% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в январе 2027 года. Европейский центральный банк, по оценкам, повысит ставку уже 11 июня, а затем, вероятно, еще раз до конца года. Повышение ставок давит на золото, которое не приносит купонного дохода.Кроме того, снижение доходов бюджетов развивающихся стран из-за конфликта вынуждает центробанки сокращать покупки золота в резервы, а в отдельных случаях (как в Турции) — даже продавать его для поддержки нацвалют. Ювелирный спрос также рухнул. Фонды ETF фиксируют отток: за последнюю из пяти недель, завершившихся 22 мая, он составил 8,7 тонны."Ситуация развивается в пользу нашего прогноза о возможном снижении цены золота до 4000 долларов в этом году, — отметил Михеев. — Чем дольше продлится блокировка Ормузского пролива, тем выше вероятность реализации этого сценария, поскольку мировые центробанки будут вынуждены сильнее повышать ставки для борьбы с инфляцией".

