Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инвестстратег объяснил, почему рынок развернулся спиной к золоту - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260601/zoloto-870322696.html
Инвестстратег объяснил, почему рынок развернулся спиной к золоту
Инвестстратег объяснил, почему рынок развернулся спиной к золоту - 01.06.2026, ПРАЙМ
Инвестстратег объяснил, почему рынок развернулся спиной к золоту
Золото продолжает дешеветь на фоне переговоров США и Ирана и связанных с ними надежд на разблокировку Ормузского пролива, заявил агентству "Прайм" инвестстратег | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T06:06+0300
2026-06-01T06:06+0300
рынок
торги
втб
etf
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867001838_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_a5a033c353166e73ccdba0b1c6993265.jpg
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Золото продолжает дешеветь на фоне переговоров США и Ирана и связанных с ними надежд на разблокировку Ормузского пролива, заявил агентству "Прайм" инвестстратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев. По его словам, трехмесячная блокировка пролива уже привела к масштабной переоценке инфляционных ожиданий, а затем — к пересмотру прогнозов по ставкам мировых центробанков. В результате металл, не приносящий дохода, теряет привлекательность.Если 17 апреля золото поднималось до месячного максимума 4889 долларов за унцию, то сейчас его цена ниже 4500. Нефть Brent также находится у нижней границы трехмесячного диапазона 95–95–120. "Ранее корреляция была четкой: рост нефти на геополитике толкал золото вниз, надежды на мир — наоборот. Теперь оба актива на локальных минимумах", - рассуждает он.Еще в начале года рынок закладывал несколько снижений ставки ФРС до конца 2025 года. Теперь фьючерсы указывают на 53% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в январе 2027 года. Европейский центральный банк, по оценкам, повысит ставку уже 11 июня, а затем, вероятно, еще раз до конца года. Повышение ставок давит на золото, которое не приносит купонного дохода.Кроме того, снижение доходов бюджетов развивающихся стран из-за конфликта вынуждает центробанки сокращать покупки золота в резервы, а в отдельных случаях (как в Турции) — даже продавать его для поддержки нацвалют. Ювелирный спрос также рухнул. Фонды ETF фиксируют отток: за последнюю из пяти недель, завершившихся 22 мая, он составил 8,7 тонны."Ситуация развивается в пользу нашего прогноза о возможном снижении цены золота до 4000 долларов в этом году, — отметил Михеев. — Чем дольше продлится блокировка Ормузского пролива, тем выше вероятность реализации этого сценария, поскольку мировые центробанки будут вынуждены сильнее повышать ставки для борьбы с инфляцией".
https://1prime.ru/20260529/zoloto-870291271.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867001838_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_71b1aa638f61f1aa2033c2445bdc2662.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, втб, etf, золото
Рынок, Торги, ВТБ, ETF, золото
06:06 01.06.2026
 
Инвестстратег объяснил, почему рынок развернулся спиной к золоту

Инвестстратег Михеев: золото дешевеет на геополитике, ставках и оттоках из ETF

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство золотых слитков
Производство золотых слитков - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Золото продолжает дешеветь на фоне переговоров США и Ирана и связанных с ними надежд на разблокировку Ормузского пролива, заявил агентству "Прайм" инвестстратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.
По его словам, трехмесячная блокировка пролива уже привела к масштабной переоценке инфляционных ожиданий, а затем — к пересмотру прогнозов по ставкам мировых центробанков. В результате металл, не приносящий дохода, теряет привлекательность.
Если 17 апреля золото поднималось до месячного максимума 4889 долларов за унцию, то сейчас его цена ниже 4500. Нефть Brent также находится у нижней границы трехмесячного диапазона 95–95–120.
"Ранее корреляция была четкой: рост нефти на геополитике толкал золото вниз, надежды на мир — наоборот. Теперь оба актива на локальных минимумах", - рассуждает он.
Производство золотых слитков на Московском монетном дворе - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Иллюзия обмана: как вложить в золото менее 10 тысяч рублей
29 мая, 06:06
Еще в начале года рынок закладывал несколько снижений ставки ФРС до конца 2025 года. Теперь фьючерсы указывают на 53% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в январе 2027 года. Европейский центральный банк, по оценкам, повысит ставку уже 11 июня, а затем, вероятно, еще раз до конца года. Повышение ставок давит на золото, которое не приносит купонного дохода.
Кроме того, снижение доходов бюджетов развивающихся стран из-за конфликта вынуждает центробанки сокращать покупки золота в резервы, а в отдельных случаях (как в Турции) — даже продавать его для поддержки нацвалют. Ювелирный спрос также рухнул. Фонды ETF фиксируют отток: за последнюю из пяти недель, завершившихся 22 мая, он составил 8,7 тонны.
"Ситуация развивается в пользу нашего прогноза о возможном снижении цены золота до 4000 долларов в этом году, — отметил Михеев. — Чем дольше продлится блокировка Ормузского пролива, тем выше вероятность реализации этого сценария, поскольку мировые центробанки будут вынуждены сильнее повышать ставки для борьбы с инфляцией".
 
РынокТоргиВТБETFзолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала