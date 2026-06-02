В Афганистане оценили объем торговли с Россией

Объем торговли между Афганистаном и Россией за год вырос почти в два раза, сообщает во вторник афганское министерство промышленности и торговли.

2026-06-02T09:36+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Объем торговли между Афганистаном и Россией за год вырос почти в два раза, сообщает во вторник афганское министерство промышленности и торговли. "Торговые отношения между Афганистаном и Россией значительно оживились в 1404-м афганском году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) по сравнению с 1403-м годом. Объем торговли увеличился с 296 миллионов долларов до 590 миллионов долларов, что свидетельствует о почти двукратном росте товарооборота между двумя странами", - приводит новостной портал Tolo news слова пресс-секретаря минпромторга Абдула Салама Джавада. По словам чиновника, несмотря на этот рост, структура афганской торговли остается несбалансированной, поскольку импорт превалирует, в то время как афганский экспорт остается очень ограниченным, составляя лишь около 5 миллионов долларов. "Экспорт Афганистана в Россию включает изюм, гранаты, вишню, безалкогольные напитки, минералы, курагу, яблоки, различные лекарственные растения и арбузы. В то же время природный газ, бензин, дизельное топливо, древесина, сырой нут и подсолнечное масло входят в число наиболее важных импортируемых Афганистаном из России товаров", - сообщил Джавад. Афганская торговая-инвестиционная палата также отмечает улучшение торговых связей с Россией и подчеркивает необходимость более активных усилий для расширения структуры афганского экспорта с целью эффективного использования этого роста. "К счастью, наша торговля с Россией растет и продолжает демонстрировать восходящую тенденцию. Россия может стать одним из ключевых экономических и торговых партнеров Афганистана. В настоящее время предпринимаются усилия для дальнейшего расширения коммерческих связей и увеличения объема торговли между двумя государствами", - заявил Tolo news председатель исполнительного совета палаты Мохаммад Вали Амини. В последние годы Москва расширила отношения с Кабулом, выйдя за рамки политического и дипломатического взаимодействия, включив в них торговлю, транзит и экономическое сотрудничество, отмечает портал.

