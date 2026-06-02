Агротуризм стал одним из трендов у российских путешественников
2026-06-02T20:08+0300
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Одним из самых заметных трендов во внутреннем туризме стал рост спроса среди российских путешественников на агротуризм, заявила РИА Новости в преддверии ПМЭФ руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова. "Одним из самых заметных трендов становится рост сельского, или агротуризма. Такие поездки особенно востребованы у семей с детьми", - рассказала Худякова о трендах во внутреннем туризме. По ее словам, путешественники хотят пожить на ферме, поучаствовать в сборе урожая, познакомиться с производством локальных продуктов, научиться делать сыр, а также увидеть, как устроено современное фермерское хозяйство. "Среди перспективных направлений для агротуризма – Алтай, Карелия, Тульская область, Краснодарский край и регионы Поволжья", - добавила она. Также отмечается и рост спроса на цифровой детокс. Туристы интересуются маршрутами без стабильной связи и мобильного интернета. Например, сплавами по сибирским рекам, экспедициями на Камчатку, путешествиями по плато Путорана, походами в высокогорье Кавказа. Помимо этого меняется и география путешествий, подчеркнула Худякова. Центральный федеральный округ остается крупнейшим туристическим центром страны и удерживает около 35% общероссийского турпотока. Следом идут Южный и Северо-Западный федеральные округа. "При этом самые высокие темпы роста демонстрирует Дальний Восток: интерес к региону поддерживают экологический, этнический и событийный туризм, а также развитие инфраструктуры", - добавила Худякова. Также она отметила, что маршрут "Золотого кольца" становится более гибким и современным. Так, туристы совмещают исторические маршруты с ремесленными мастерскими, дегустациями локальных продуктов, проживанием в исторических отелях и глэмпингах. Петербургский международный экономический форум пройдет 3-6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.
Худякова: рост спроса на агротуризм стал одним из заметных трендов во внутреннем туризме
