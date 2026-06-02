Агротуризм стал одним из трендов у российских путешественников - 02.06.2026, ПРАЙМ
Агротуризм стал одним из трендов у российских путешественников
20:08 02.06.2026
 
Агротуризм стал одним из трендов у российских путешественников

Худякова: рост спроса на агротуризм стал одним из заметных трендов во внутреннем туризме

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Одним из самых заметных трендов во внутреннем туризме стал рост спроса среди российских путешественников на агротуризм, заявила РИА Новости в преддверии ПМЭФ руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова.
"Одним из самых заметных трендов становится рост сельского, или агротуризма. Такие поездки особенно востребованы у семей с детьми", - рассказала Худякова о трендах во внутреннем туризме.
По ее словам, путешественники хотят пожить на ферме, поучаствовать в сборе урожая, познакомиться с производством локальных продуктов, научиться делать сыр, а также увидеть, как устроено современное фермерское хозяйство.
"Среди перспективных направлений для агротуризма – Алтай, Карелия, Тульская область, Краснодарский край и регионы Поволжья", - добавила она.
Также отмечается и рост спроса на цифровой детокс. Туристы интересуются маршрутами без стабильной связи и мобильного интернета. Например, сплавами по сибирским рекам, экспедициями на Камчатку, путешествиями по плато Путорана, походами в высокогорье Кавказа.
Помимо этого меняется и география путешествий, подчеркнула Худякова. Центральный федеральный округ остается крупнейшим туристическим центром страны и удерживает около 35% общероссийского турпотока. Следом идут Южный и Северо-Западный федеральные округа.
"При этом самые высокие темпы роста демонстрирует Дальний Восток: интерес к региону поддерживают экологический, этнический и событийный туризм, а также развитие инфраструктуры", - добавила Худякова.
Также она отметила, что маршрут "Золотого кольца" становится более гибким и современным. Так, туристы совмещают исторические маршруты с ремесленными мастерскими, дегустациями локальных продуктов, проживанием в исторических отелях и глэмпингах.
Петербургский международный экономический форум пройдет 3-6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.
 
