Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России подешевел базовый набор социально значимых продуктов - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260602/akort-870410465.html
В России подешевел базовый набор социально значимых продуктов
В России подешевел базовый набор социально значимых продуктов - 02.06.2026, ПРАЙМ
В России подешевел базовый набор социально значимых продуктов
Базовый набор социально значимых продуктов "первой цены" в крупных торговых сетях в мае подешевел в среднем на 11,4% в годовом выражении, цены снизились на 18... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T12:41+0300
2026-06-02T12:41+0300
акорт
продукты
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83206/68/832066822_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_ff4c4a63b2d8b97d100eeb142ecc332d.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Базовый набор социально значимых продуктов "первой цены" в крупных торговых сетях в мае подешевел в среднем на 11,4% в годовом выражении, цены снизились на 18 из 25 продуктов набора, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "На середину мая 2026 года по сравнению с тем же периодом прошлого года цены снизились на 18 из 25 социально значимых продуктов "первой цены" в крупных торговых сетях. Базовый набор этих продуктов за год подешевел в среднем на 11,4%", - сказал он. В топ-5 подешевевших в годовом выражении продуктов вошли овощи борщевого набора и крупы. Минимальная стоимость картофеля в торговых сетях снизилась на 48,4%, до 39 рублей за килограмм. Свекла подешевела на 47%, до 41 рубля за килограмм, репчатый лук - на 42%, до 38 рублей, килограмм белокочанной капусты - на 41%, до 40 рублей. Заметно снизились и цены на крупы: рис стал дешевле на треть, до 46 рублей за килограмм. "Снижение цен связано с хорошим урожаем прошлого сезона и с тем, что основу полки формирует отечественная продукция: доля российских овощей борщевого набора в торговых сетях выросла до 90%", - отметил Богданов. Он указал, что импорт картофеля за год сократился почти вдвое и не превышает 15-18% ассортимента, свекла на полке полностью российского производства, а доля отечественного репчатого лука выросла до 90%. По словам председателя АКОРТ, расширение поставок от российских производителей и стабильная работа с ними формируют устойчивую базу для удержания доступных цен на основные продукты.
https://1prime.ru/20260529/produkty-870292316.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83206/68/832066822_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_073d46697b6888cac30ff9875381af66.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
акорт, продукты, россия
АКОРТ, продукты, РОССИЯ
12:41 02.06.2026
 
В России подешевел базовый набор социально значимых продуктов

АКОРТ: базовый набор социально значимых продуктов в России в мае подешевел на 11,4%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк!Продукты
!Продукты - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Базовый набор социально значимых продуктов "первой цены" в крупных торговых сетях в мае подешевел в среднем на 11,4% в годовом выражении, цены снизились на 18 из 25 продуктов набора, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"На середину мая 2026 года по сравнению с тем же периодом прошлого года цены снизились на 18 из 25 социально значимых продуктов "первой цены" в крупных торговых сетях. Базовый набор этих продуктов за год подешевел в среднем на 11,4%", - сказал он.
В топ-5 подешевевших в годовом выражении продуктов вошли овощи борщевого набора и крупы. Минимальная стоимость картофеля в торговых сетях снизилась на 48,4%, до 39 рублей за килограмм. Свекла подешевела на 47%, до 41 рубля за килограмм, репчатый лук - на 42%, до 38 рублей, килограмм белокочанной капусты - на 41%, до 40 рублей. Заметно снизились и цены на крупы: рис стал дешевле на треть, до 46 рублей за килограмм.
"Снижение цен связано с хорошим урожаем прошлого сезона и с тем, что основу полки формирует отечественная продукция: доля российских овощей борщевого набора в торговых сетях выросла до 90%", - отметил Богданов.
Он указал, что импорт картофеля за год сократился почти вдвое и не превышает 15-18% ассортимента, свекла на полке полностью российского производства, а доля отечественного репчатого лука выросла до 90%. По словам председателя АКОРТ, расширение поставок от российских производителей и стабильная работа с ними формируют устойчивую базу для удержания доступных цен на основные продукты.
Продуктовый магазин - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Экономист рассказал, почему многие продукты могут подешеветь
29 мая, 03:03
 
АКОРТпродуктыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала