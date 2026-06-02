Дефицита фруктов из-за запрета ввоза из Армении не будет, заверили в АКОРТ - 02.06.2026, ПРАЙМ
Дефицита фруктов из-за запрета ввоза из Армении не будет, заверили в АКОРТ
2026-06-02T15:39+0300
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Предпосылок к дефициту черешни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов и винограда, даже при запрете поставок из Армении, в торговых сетях России нет - у сетей выстроена широкая география поставок из разных стран, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
Россельхознадзор в понедельник сообщил, что со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов - вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов - и винограда из Армении.
"В торговых сетях сохраняется стабильный ассортимент косточковых фруктов и винограда. У крупных сетей выстроена широкая география поставок из разных стран, что обеспечивает стабильное предложение в магазинах и позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками. Предпосылок к дефициту черешни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов и винограда в торговых сетях нет", - сказал Богданов.
Он отметил, что около 80% ассортимента черешни на данный момент приходится на импорт, поскольку сезон только начинается. Основные страны-поставщики - Турция, Азербайджан, Узбекистан, а также Чили и Израиль. В зависимости от формата магазина на полке представлено до 5 позиций черешни, стоимость начинается от 500 рублей за килограмм.
Абрикосы сейчас поставляются из Турции и Узбекистана, на полках представлено до 4 видов, цена начинается от 250 рублей за килограмм. Нектарины также везут из Турции, Узбекистана, Азербайджана, Чили и Сербии, Ассортимент насчитывает до 5 позиций, минимальная цена начинается от 170 рублей за килограмм. Персики сейчас поступают из Турции и ЮАР, в ассортименте - до 7 позиций при стоимости от 200 рублей за килограмм.
Сливы поставляют Турция, Узбекистан и Молдова, доля импорта в категории на данный момент - порядка 90%. В торговых сетях в зависимости от формата магазина доступно от 1 до 4 позиций, минимальная цена - от 300 рублей за килограмм.
Виноград вне сезона представлен в торговых сетях за счет поставок из Турции, Китая, Египта, Узбекистана, Чили, Перу, Бразилии, Индии, Намибии и ЮАР. Сейчас ассортимент насчитывает от 1 до 8 позиций при стоимости от 200 рублей за килограмм.
"Косточковые фрукты нового урожая, черешня и абрикосы, пока только начинают поступать на полки, эта категория носит ярко выраженный сезонный характер. Отечественные производители к этому времени еще не начали массовый сбор, который в большинстве южных регионов стартует не раньше конца мая, а в этом году из-за прохладной весны сдвинут ближе к июню", - пояснил председатель АКОРТ.
По его словам, коррекция цен происходит с выходом отечественного урожая, когда черешня, абрикосы, сливы, нектарины, персики и виноград с юга поступают на полку в большом объеме.
 
