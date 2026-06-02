Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая цена алюминия в мире обновила рекорд с марта 2022 года - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260602/alyuminiy-870408304.html
Биржевая цена алюминия в мире обновила рекорд с марта 2022 года
Биржевая цена алюминия в мире обновила рекорд с марта 2022 года - 02.06.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена алюминия в мире обновила рекорд с марта 2022 года
Биржевая цена на алюминий во вторник поднялась до самого высокого уровня более чем за четыре года, следует из данных торгов. | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T11:49+0300
2026-06-02T11:49+0300
рынок
газ
алюминий
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869294492_0:0:2959:1665_1920x0_80_0_0_dd669039d2e50e62ffca919d3c1c1841.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Биржевая цена на алюминий во вторник поднялась до самого высокого уровня более чем за четыре года, следует из данных торгов. По состоянию на 11.38 мск фьючерс на алюминий дорожает на 1,06% относительно предыдущего закрытия - до 3 771,45 доллара за тонну. Ранее в ходе торгов показатель максимально достиг 3 789,5 доллара, что стало самым высоким уровнем с 7 марта 2022 года.
https://1prime.ru/20260527/alyuminiy-870258023.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869294492_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_4c7c5af32112654487a8deae76497bc3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, газ, алюминий
Рынок, Газ, алюминий
11:49 02.06.2026
 
Биржевая цена алюминия в мире обновила рекорд с марта 2022 года

Биржевая цена на алюминий поднялась до самого высокого за четыре года уровня

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАлюминиевые слитки в порту
Алюминиевые слитки в порту - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Биржевая цена на алюминий во вторник поднялась до самого высокого уровня более чем за четыре года, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.38 мск фьючерс на алюминий дорожает на 1,06% относительно предыдущего закрытия - до 3 771,45 доллара за тонну.
Ранее в ходе торгов показатель максимально достиг 3 789,5 доллара, что стало самым высоким уровнем с 7 марта 2022 года.
Автопогрузчик перевозит упаковки слитков алюминия - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
ФАС предложила новую формулу расчета цены алюминия, сообщил источник
27 мая, 16:21
 
РынокГазалюминий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала