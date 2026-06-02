Биржевая цена алюминия в мире обновила рекорд с марта 2022 года

2026-06-02T11:49+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Биржевая цена на алюминий во вторник поднялась до самого высокого уровня более чем за четыре года, следует из данных торгов. По состоянию на 11.38 мск фьючерс на алюминий дорожает на 1,06% относительно предыдущего закрытия - до 3 771,45 доллара за тонну. Ранее в ходе торгов показатель максимально достиг 3 789,5 доллара, что стало самым высоким уровнем с 7 марта 2022 года.

