"Т-Технологии" закрыли сделку по покупке у "Яндекса" 100% "Авто.ру"

2026-06-02T18:15+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка) закрыли сделку по приобретению 100% группы "Авто.ру" у "Яндекса", ее сумма составила 35 миллиардов рублей, сообщают компании. "ПАО "Т-Технологии"... закрыла сделку по покупке 100% группы компаний "Авто.ру", - сообщают в пресс-релизе "Т-Технологии". "Яндекс" закрыл сделку по продаже бизнеса "Авто.ру". Новым владельцем стал "Т-Авто", который входит в группу "Т-Технологии", - говорится в сообщении "Яндекса". К "Т-Авто" перешли все активы "Авто.ру": одноименный сервис объявлений о продаже машин, B2B-платформа "Авто.ру Бизнес" и "еКредит" - решение для цифрового автокредитования в дилерских центрах. "Сумма сделки составила 35 миллиардов рублей, для финансирования используются заемные средства. В результате реализации синергий с "Авто.ру" группа ожидает дополнительный операционный доход в районе 45 миллиардов рублей и выше в ближайшие три года", - поясняется в релизе "Т-Технологий". "Яндекс" отмечает, что сделка позволит компании перенаправить капитал в быстрорастущие технологические направления и сохранить сбалансированный подход к управлению портфелем активов в интересах акционеров, сотрудников и партнеров. "Команда и бренд "Авто.ру" становятся частью группы "Т-Технологии", при этом продолжают самостоятельное развитие в рамках общей стратегии Т по ускорению технологической трансформации автомобильного рынка в масштабах страны", - подчеркивают "Т-Технологии". Компания указывает, что для сделки получены все необходимые корпоративные и регуляторные согласования, включая одобрение Федеральной антимонопольной службы.

бизнес, финансы, россия, авто.ру, яндекс