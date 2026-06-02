https://1prime.ru/20260602/azur-870420503.html
Росавиация снимет ограничения с Azur Air
Росавиация снимет ограничения с Azur Air - 02.06.2026, ПРАЙМ
Росавиация снимет ограничения с Azur Air
Росавиация снимет ограничения с сертификата авиакомпании Azur Air, соответствующий приказ будет подписан на этой неделе, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T16:58+0300
2026-06-02T16:58+0300
2026-06-02T16:58+0300
бизнес
росавиация
azur air
https://cdnn.1prime.ru/img/83433/22/834332257_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e0261f2b3fb80206219161411cfe1fd5.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Росавиация снимет ограничения с сертификата авиакомпании Azur Air, соответствующий приказ будет подписан на этой неделе, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. "На этой неделе подпишем приказ о снятии ограничений с авиакомпании Azur Air", - сказал Ядров журналистам.Он добавил, что по результатам проведенной проверки Azur Air выведет из эксплуатации три самолета из-за отклонений в параметрах двигателей, остальные шесть бортов допущены к полетамРосавиация 12 марта сообщила о введении ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air: сертификат действует до 8 июня 2026 года. Руководству компании было поручено составить четкий план устранения замечаний.Первый план, поданный авиакомпанией в конце марта, был отправлен на доработку из-за формального подхода к вопросам летной годности, указывали в Росавиации. В апреле глава ведомства сообщал, что Azur Air вывела из расписания несколько самолетов по итогам проверки.
https://1prime.ru/20260601/aviakompanii-870390806.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83433/22/834332257_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_87f8176a0c4383a8f7fd22540f9d7af2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, росавиация, azur air
Бизнес, Росавиация, Azur Air
Росавиация снимет ограничения с Azur Air
Ядров: Росавиация снимет ограничения с сертификата авиакомпании Azur Air на этой неделе
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Росавиация снимет ограничения с сертификата авиакомпании Azur Air, соответствующий приказ будет подписан на этой неделе, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.
"На этой неделе подпишем приказ о снятии ограничений с авиакомпании Azur Air
", - сказал Ядров журналистам.
Он добавил, что по результатам проведенной проверки Azur Air выведет из эксплуатации три самолета из-за отклонений в параметрах двигателей, остальные шесть бортов допущены к полетам
Росавиация 12 марта сообщила о введении ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air: сертификат действует до 8 июня 2026 года. Руководству компании было поручено составить четкий план устранения замечаний.
Первый план, поданный авиакомпанией в конце марта, был отправлен на доработку из-за формального подхода к вопросам летной годности, указывали в Росавиации. В апреле глава ведомства сообщал, что Azur Air вывела из расписания несколько самолетов по итогам проверки.
Авиакомпании предложили на летний сезон 40,2 миллиона билетов