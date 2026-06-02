Росавиация снимет ограничения с Azur Air

Росавиация снимет ограничения с сертификата авиакомпании Azur Air, соответствующий приказ будет подписан на этой неделе, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T16:58+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Росавиация снимет ограничения с сертификата авиакомпании Azur Air, соответствующий приказ будет подписан на этой неделе, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. "На этой неделе подпишем приказ о снятии ограничений с авиакомпании Azur Air", - сказал Ядров журналистам.Он добавил, что по результатам проведенной проверки Azur Air выведет из эксплуатации три самолета из-за отклонений в параметрах двигателей, остальные шесть бортов допущены к полетамРосавиация 12 марта сообщила о введении ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air: сертификат действует до 8 июня 2026 года. Руководству компании было поручено составить четкий план устранения замечаний.Первый план, поданный авиакомпанией в конце марта, был отправлен на доработку из-за формального подхода к вопросам летной годности, указывали в Росавиации. В апреле глава ведомства сообщал, что Azur Air вывела из расписания несколько самолетов по итогам проверки.

