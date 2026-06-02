ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 3 по 9 июня

2026-06-02T11:17+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 3 по 9 июня абсорбирует ликвидность банковского сектора на 38 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 27 мая по 2 июня, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало банковскую ликвидность также на 38 миллиарда рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 156 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне ЦБ повысит ликвидность на 148 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 4,3 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 4,3 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

