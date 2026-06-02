https://1prime.ru/20260602/biometriya-870408577.html

Глава Минтранса поделился ожиданиями от внедрения биометрии в аэропортах

Глава Минтранса поделился ожиданиями от внедрения биометрии в аэропортах - 02.06.2026, ПРАЙМ

Глава Минтранса поделился ожиданиями от внедрения биометрии в аэропортах

Российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры, более | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T11:57+0300

2026-06-02T11:57+0300

2026-06-02T11:57+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

аэропорт шереметьево

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862220425_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_5a7eec3129123f9690454a05f953fa16.jpg

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры, более широкое внедрение этой опции планируется в 2026-2027 годах, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин. Он напомнил, что 1 июня в аэропорту "Шереметьево" запущена опция посадки в самолет по биометрии. Теперь на рейсах Москва — Санкт-Петербург "Аэрофлота" пассажиры с подтвержденной биометрией могут пройти клиентский путь — от сдачи багажа до посадки в самолет — только "со своим лицом", без предъявления паспорта. "Бесшовность заметно экономит время и повышает уровень безопасности. В дальнейшем к эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании при наличии технической готовности инфраструктуры. Горизонт более широкого внедрения в гражданской авиации – этот и следующий год", - рассказал Никитин в преддверии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

https://1prime.ru/20260602/polovina-870400802.html

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, санкт-петербург, аэропорт шереметьево, аэрофлот