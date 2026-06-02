Глава Минтранса поделился ожиданиями от внедрения биометрии в аэропортах - 02.06.2026, ПРАЙМ
Глава Минтранса поделился ожиданиями от внедрения биометрии в аэропортах
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
аэропорт шереметьево
аэрофлот
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры, более широкое внедрение этой опции планируется в 2026-2027 годах, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин. Он напомнил, что 1 июня в аэропорту "Шереметьево" запущена опция посадки в самолет по биометрии. Теперь на рейсах Москва — Санкт-Петербург "Аэрофлота" пассажиры с подтвержденной биометрией могут пройти клиентский путь — от сдачи багажа до посадки в самолет — только "со своим лицом", без предъявления паспорта. "Бесшовность заметно экономит время и повышает уровень безопасности. В дальнейшем к эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании при наличии технической готовности инфраструктуры. Горизонт более широкого внедрения в гражданской авиации – этот и следующий год", - рассказал Никитин в преддверии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, аэропорт шереметьево, аэрофлот
